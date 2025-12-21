logo pulso
Han asesinado a 336 policías durante 2025

Por EFE

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Han asesinado a 336 policías durante 2025

Ciudad de México.- Un total de 336 policías fueron asesinados durante 2025 en México, en promedio uno cada día, y un aumento del 8 % frente a los registrados en el mismo periodo de 2024, alertó la organización civil Causa en Común.

El registro de ´Policías asesinados 2025´ detalla que tan solo entre el 12 al 18 de diciembre pasado, se documentaron cuatro homicidios de policías en los estados de Puebla, Sinaloa, Tabasco y Estado de México.

"En lo que va de 2025, han sido asesinados al menos 336 policías, en promedio uno cada día, y 8 % más que los registrados en el mismo periodo de 2024", señaló la ONG en un comunicado.

Recordó también que del 1 de octubre de 2024 al 18 de diciembre de 2025, la organización registró el homicidio de al menos 430 agentes policiales.

Los estados con más casos de policías asesinados en 2025 son Sinaloa, con 46; Guerrero, con 37; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 33, y Veracruz, con 24.

De acuerdo con las últimas cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán son cinco de las siete entidades que concentran el 51% de los homicidios en el país.

La ONG señaló que en el periodo que va del 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, al 18 de diciembre de 2025, se han contabilizado al menos 430 policías asesinados.

