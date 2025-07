Harfuch confirma investigación a empresa vinculada a Ruffo Appel

Después de destacar acciones prioritarias contra el huachicol como detenciones y aseguramientos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la investigación a una empresa vinculada a Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición de Baja California por el PAN.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 22 de julio en Palacio Nacional, García Harfuch indicó que la empresa Ingemar "es parte de una investigación", ante presunto huachicol.

"La empresa que usted menciona es parte de una investigación, sí está en carpetas de investigación. Como saben, en los últimos, recientes aseguramientos hechos por la Secretaría de la Defensa, FGR y Secretaría de Seguridad, Marina por supuesto, esa es una de las empresas que está en investigación.

"Y ahí sí solicitamos un tiempo que nos dieran para poder informar de manera correcta. Todas las empresas, de cada aseguramiento que se ha hecho, se han obtenido o se han iniciado carpetas nuevas de investigación, y se han obtenido cateos y órdenes de aprehensión también", dijo el titular de la SSPC.

Confirma Harfuch ferrotanques como modus operandi

"¿Se confirmaría un modus operandi de que estén almacenando en ferrotanques?", se le preguntó.

"Sí", respondió.

No corresponde a la Presidenta definir culpables: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que a ella no le corresponde definir quién es culpable o no, ante el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

Lo anterior al ser cuestionada sobre si hubo alguna omisión de las autoridades tabasqueñas, en el caso del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, al mantener a Bermúdez Requena en su administración pese a sus antecedentes delictivos.

"Aquí no se cubre a nadie, no se va a cubrir a nadie las investigaciones. En cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse. Pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario", comentó la Mandataria federal en su conferencia matutina de este 22 de julio en Palacio Nacional.

"Adán Augusto dijo que no sospechó desde un principio si no lo hubiera separado del cargo, "¿Lo investigó, sabía quién era, y por otro lado, si no lo investigó y le encargó la seguridad del Estado que él estaba gobernando?", se le preguntó.

"No le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía, en este caso del Estado, y si es requerida la Fiscalía General de la República, si se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones".

Agregó: "Y en todo caso de las investigaciones, pues tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no. Pero todo tiene que tener pruebas. Así es el sistema penal acusatorio en nuestro país. Todo tiene que tener evidencias. No es la subjetividad de alguien que opina que a lo mejor es posible. Tiene que haber una evidencia para poder acusar a una persona, cualquiera que esta sea".

"¿Fue omisión por no investigar bien o fue complicidad por saber quién era?", se le preguntó en la conferencia matutina.

"[...] la Fiscalía es quien tiene que responder ante esto", respondió Sheinbaum al justificar que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no acudió a la conferencia porque solo lo hace cada mes.