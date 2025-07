Ricardo Monreal desmiente alojamiento en hotel de Madrid

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que, ante el receso legislativo, se fue de vacaciones con su esposa con su propio dinero y no con recursos públicos, como "ha insinuado" una agencia de noticias.

Por medio de su cuenta de X, el morenista rechazó estar hospedado en el lujoso hotel de Rosewood Villa Magna, en España, aunque reconoció que sí fue al país.

Luego de que se filtró una fotografía en donde se observa a él y su esposa, comiendo en el restaurante "Flor y Nata" al interior del hotel, el coordinador de Morena, reconoció estar de viaje, y argumentó que está celebrando sus 40 años de casados.

"Ante el receso legislativo, mi esposa y yo programamos unos días de descanso por nuestros 40 años de casados, plan cubierto con recursos propios", escribió en su cuenta de X.

Monreal Ávila, aseguró que los recursos que están usando para el viaje, son propios y no públicos, esto luego de que en redes trascendió que su estancia en Madrid pudiera ser con recursos públicos.

"No hay un solo cinco de recursos públicos, y es falso que nos hospedemos en hoteles caros", agregó.

El líder guinda subrayó que los servidores públicos también tienen derechos, "y aunque entiendo que el ser servidor público nos somete al escrutinio, no vale la pena que acudan a falsedades o distorsionar la verdad que nos dañe".

- Ricardo Monreal no acudió al Consejo Nacional de Morena

El pasado sábado 19 de julio, Monreal Ávila compartió en su cuenta de X, una carta dirigida a Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido guinda, para disculparse por no asistir al Consejo Nacional que se celebró al día siguiente.

En la misiva detalló que su inasistencia se debe a un compromiso familiar previamente agendado durante el receso parlamentario.

En la carta, el morenista también negó estar en el hotel Villa Magna de Madrid, con Pedro Haces, esto por las versiones que lo señalaban ahí.

"Es falso el señalamiento de que me encuentro allá", precisó, luego de reiterar su compromiso institucional con Morena.