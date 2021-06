Hasta 10 casos sospechosos de Covid tras regreso a clases en la CDMX

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, dijo que hay por lo menos de 7 a 10 casos sospechosos de Covid-19 por los 3 casos positivos confirmados que se han presentado en escuelas de las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Gustavo A. Madero.

"Son aproximadamente entre siete y 10 personas por cada uno de los casos, y se hace la investigación, estas personas no tienen datos y no han resultado con prueba positiva; estamos haciendo las pruebas de antígeno de inmediato –que son pruebas rápidas y nos dan los resultados–; entonces, se hace esta, digamos, este estudio epidemiológico, el seguimiento clínico y rápidamente el cerco".

López Arellano comentó que en algunos de los casos, las personas tuvieron contacto con un caso positivo, pero no fue suficiente para que desarrollaran un cuadro de enfermedad y para que dieran positivo a la prueba rápida de antígeno.

"Son contactos cercanos, sí, pero ninguno ha salido positivo hasta ahora", añadió la titular de Salud en la capital.

Detectan tercer caso de Covid-19 tras regreso a clases presenciales en Iztacalco

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), confirmó un tercer caso positivo de Covid-19, en un alumno que cursa el tercer grado, en la Secundaria Diurna No. 61 "Olga Esquivel Molina" ubicada en la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, de la alcaldía Iztacalco.

Precisó que la comunidad escolar de ese plantel inició actividades presenciales en modalidad híbrida, priorizando la atención presencial para las y los alumnos con mayor necesidad de apoyo o rezago educativo, por lo que la mayoría del alumnado continuó con clases a distancia.

Señalaron que en este último caso fue el mismo alumno el que informó a las autoridades del plantel que había tenido síntomas de resfriado y que, de acuerdo con la prueba que se realizó en el Hospital Pediátrico de Iztacalco, dio positivo a SARS-CoV-2.

Por lo que se notificó a las autoridades sanitarias y educativas para tomar las previsiones necesarias con el objeto de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar.

"La comunidad educativa decidió como medida preventiva, de manera voluntaria y libre, continuar con las clases a distancia, en tanto se realizan las acciones de control epidemiológico a quienes tuvieron contacto con el menor", señalaron las autoridades.

En relación con el segundo caso sospechoso de la escuela privada ubicada en la alcaldía Benito Juárez, la AEFCM informa que el resultado fue negativo y de manera inmediata la madre de la menor lo notificó este sábado a las autoridades de salud y educativas.