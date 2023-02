Hasta 60 % de niños con cáncer infantil supera la enfermedad: Ssa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) de la Secretaría de Salud (Ssa) informó que en México, entre 50 y 60 por ciento de pacientes pediátricos con cáncer supera la enfermedad; esta cifra es superior al promedio en América Latina, donde llega apenas a 30 por ciento.

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, la Ssa resaltó que las posibilidades de superar la enfermedad son mayores en niñas y niños que en personas adultas, debido a que 50 por ciento de los casos durante la niñez es por leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer con altas posibilidades de curación por ser menos agresivo.

El jefe del Servicio de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría (INP), Marco Rodrigo Aguilar Ortiz, dio a conocer que el INP y el Censia realizan de forma conjunta campañas periódicas de sensibilización, sobre todo en preescolar y primaria, para que docentes, madres y padres de familia conozcan los signos o síntomas que pueden representar un foco rojo de cáncer.

Por su parte, el especialista del Hospital Infantil "Federico Gómez" adscrito al servicio de Hemato Oncología, Félix Gaytán Morales, detalló que en la curación del paciente intervienen factores como el tipo de neoplasia, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y la red de apoyo para el seguimiento terapéutico.

Explicó que la enfermedad se puede presentar como un tumor sólido o hematológico; los más frecuentes en la niñez son las leucemias agudas, linfomas y del sistema nervioso central.

"Cuando se trata de leucemias, hasta 80 por ciento de pacientes pediátricos sobrevive a la enfermedad debido a tratamientos como quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia, así como a la respuesta de su sistema inmune, detalló el especialista del Hospital Infantil de México.

"De cada 100 casos de cáncer en todas las edades, tres son niñas o niños. Cada año se registran siete mil nuevos pacientes con esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte debido a que no existe una forma de prevenirlo ni pruebas de tamizaje que ayuden a su detección o prevención, como ocurre en personas adultas", resaltó.

Por ello, hizo hincapié en la necesidad de la prevención secundaria; es decir, el diagnóstico oportuno para dar tratamiento efectivo y evitar la progresión y sus posibles complicaciones.

El especialista añadió que la vigilancia médica debe realizarse de forma periódica desde el control prenatal, hasta la niñez y adolescencia, ya que este padecimiento puede presentarse durante la formación del feto.

Además, el oncólogo infantil precisó que el sector Salud capacita al personal médico de primer nivel de atención para que cuenten con conocimientos que permitan detectar una neoplasia.

Para finalizar, informaron que el Hospital Infantil "Federico Gómez" tiene convenios con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que las y los pacientes continúen sus estudios durante la estancia hospitalaria, con el propósito de evitar el rezago escolar y fortalecer su salud psicoemocional para que, al término del tratamiento, se reintegren a la sociedad de la mejor manera.

Senadores de todos los grupos parlamentarios destacaron la necesidad de establecer una política de salud universal para prevenir, detectar y garantizar el tratamiento oportuno contra el cáncer infantil, así como asegurar el acceso a medicamentos.

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, el cual tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños, adolescentes y sus familias que enfrentan este padecimiento, los legisladores advirtieron sobre los problemas en el abasto de medicamentos contra esa enfermedad.

La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, de Acción Nacional, advirtió que al año pierden la vida por cáncer alrededor de 22 niñas y niños, por eso es necesaria la detección y tratamiento oportuno, así como el abasto de medicamentos.

Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena, dijo que se debe resolver el problema desde la prevención, y para ello es necesario luchar contra quienes promueven el uso de sustancias que contaminan la tierra, el agua y el medio ambiente, así como contra quienes impulsan el glifosato, el vapeo de los niños y el uso de agroquímicos que resultan venenosos para las y los niños.

El senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano, señaló que en México, aproximadamente 75 por ciento de los casos de cáncer infantil se diagnostican en etapas avanzadas, lo cual no sólo incrementa los costos y dificultades en el tratamiento, sino que reduce las posibilidades de cura.

Del PRI, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez expresó que se trata de una fecha para hacer un homenaje a todas las niñas y niños que "con gran valentía han pasado y enfrentado dicha enfermedad", porque muchas veces deben pelear no solamente contra sus padecimientos, sino "contra la indolencia y falta de políticas para garantizar el derecho mínimo de acceso a la salud y medicamentos".

Alejandra Lagunes Soto Ruíz, senadora del PVEM, destacó que, aunque no hay una causa conocida para la mayoría de los casos de cáncer infantil, algunos de ellos tienen que ver con problemas medioambientales y el modo de vida, de ahí la importancia de impulsar políticas públicas en la materia.

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT, subrayó la necesidad de garantizar una atención y acceso a medicamentos universal, para que a ninguna niña o niño se le niegue la oportunidad de luchar por su vida.

Por el PES, la senadora Marcela Mora Arellano asentó que en México el cáncer infantil es un problema de salud pública, ya que constituye la segunda causa de muerte y la primera por enfermedad en infantes de cinco a 14 años.

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recordó que el Senado avaló una propuesta en materia de cuidados paliativos, para que el Estado tenga la obligación de brindar una vida digna a las personas que tienen enfermedades que les hacen sufrir dolor; sin embargo, denunció que en la colegisladora no se ha aprobado este proyecto.

A su vez, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, indicó que esta enfermedad es dramática en su costo y tremendamente dolorosa para las familias. Además, denunció que el paso del Seguro Popular al Insabi dejó desprotegidos a las y los infantes que sufren este padecimiento.