Hasta 90 mil personas, en verbena navideña de la CDMX diariamente

Al dar un corte sobre las actividades y el saldo por la celebración de Navidad, Sheinbaum destacó que acuden un promedio de 90 mil personas al día a los juegos instalados en la verbena del Zócalo capitalino, que terminará el próximo 31 de diciembre.

También dijo que se registraron 10 homicidios en la Ciudad de México los días 25 y 26 de diciembre, en el marco de Nochebuena y Navidad. "Es mucho más elevado de lo que normalmente hay en la ciudad, en la mayoría de ellos hubo detenciones", indicó.

Respecto al programa Conduce Sin Alcohol, Sheinbaum explicó que se realizaron más de 15 mil 930 pruebas, 336 pruebas de alcoholímetro, donde 68 conductores superaron el límite permitido.

La mandataria local informó que este lunes se reunirá por la tarde para evaluar el incremento de casos de Covid-19 en los últimos días, aunque aclaró que no se cerrará ninguna actividad ni cambiará el semáforo epidemiológico que actualmente está en verde.

"En la tarde vamos a hacer una reunión con la Secretaría de Salud para ver exactamente el caso de ómicron, sí podemos decir cómo lo mencionó el viernes Eduardo Clark, que ha incrementado el número de casos, no así el número de hospitalizaciones. Hoy vamos a hacer una revisión, no hay cambios de semáforo ni tampoco pensamos cerrar alguna actividad", indicó.

Remarcó que el llamado a la ciudadanía es a seguirse cuidando, "en esta época de frío, utilizar cubrebocas, particularmente en lugares cerrados".