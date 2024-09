"Si hasta la puede haber agarrado", dice AMLO sobre botella que le aventaron

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no pasó a mayores el incidente de ayer en Veracruz, donde le arrojaron una botella con agua e hizo un llamado a sus seguidores a no caer en provocaciones.

"Ayer me tiraron una botella de agua, es que yo empecé jugando béisbol, era filder, imagínese si no, si hasta la puede haber agarrado, pero no pasó a mayores", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 23 de septiembre en Palacio Nacional.

Señaló que la persona que le arrojó la botella con agua puede estar tranquilla porque "no pasa nada".

"¿No lo considera una agresión, presidente?", se le preguntó.

"No, es que no pasa a mayores, yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que estamos participando en la transformación del país que actuemos con respeto, con tolerancia… mucha prudencia".

Lanzaron una botella de agua a #AMLO durante su gira por #Veracruz.



No se ve de dónde proviene, pero en ese instante se manifestaban trabajadores del Poder Judicial en contra del presidente @lopezobrador_



El gobernador @CuitlahuacGJ también pudo haber sido el blanco. pic.twitter.com/hKIwsHQCCv — Francisca Martínez (@FranMartinezMx) September 22, 2024

El Presidente señaló que sus adversarios están enojados porque ellos quisieran que siga la transformación para que no cambie nada.

"Ahí se les va a seguir pasando el enojo. Nosotros, es otra cosa que les molesta mucho porque quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, se quedan en la autocomplacencia. Quisieran decir o gritar que somos iguales.

"Algo que les molesta mucho es que no haya corrupción, voy a sacar el pañuelito blanco que pueda sacar el pañuelito blanco, eso les molesta mucho", dijo.

Acusa provocación del conservadurismo

A 7 días de dejar la Presidencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó provocación de "los extremos del conservadurismo" y de la "supuesta izquierda radical", luego de que le aventaron una botella con agua en Veracruz.

"Por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación. Ahí andan en estos días más provocando, tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, no, no.

"Tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura, se puede y lo hemos logrado entre todos, y aquí incluyo a los conservadores y es en beneficio de todos porque este es otro México", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 23 de septiembre en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador señaló también que a sus adversarios "les molesta" que no hay corrupción ni represión,

Declaró que en su gobierno se redujo la pobreza y la desigualdad, además que los niños de México, según la OCDE, son los más felices.

"Los que están enojados, la verdad, la verdad, no son muchos", expresó.