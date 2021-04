"Hasta que nos toque a todos", responde AMLO a médicos privados que protestan en Palacio Nacional para exigir vacunas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los médicos particulares o privados y dentistas que esperen "hasta que nos toque a todos" para recibir la vacuna contra Covid-19 que exigen.

En su conferencia en Palacio Nacional, AMLO habló de la demanda de los médicos particualares. "Entiendo la demanda de los médicos del sector privado, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que nos va a ayudar a todos, dice AMLO sobre la vacunación contra Covid-19".

Esta mañana de viernes, doctores particulares y dentistas se manifiestan en el Zócalo para exigir que sean inmunizados contra el coronavirus, pues ellos también son primera línea en la lucha contra el Covid-19, que libran desde hace un año.

Médicos particulares se manifiestan por vacuna contra Covid-19

"Los dentistas trabajamos diario con saliva. No nos ignores", "médicos y dentistas privados ignorados en la pandemia con alto riesgo de contagio", son algunas de las frases que los médicos plasmaron en sus pancartas y mantas con las que se manifiestan afuera de Palacio Nacional, en donde hoy les contestó AMLO.

"También nosotros estamos en riesgo de ser infectados por Covid y no estamos contemplados en este momento en el Plan de Vacunación. Por nosotros también pasan personas que están infectadas y por lo tanto estamos en riesgo.

"Exigimos ser atendidos por el Presidente para establecer una ruta para que podemos acceder a las vacunas. No queremos seguir siendo relegados", comentó uno de los médicos manifestantes.

Jazmín Ortiz, odontóloga del estado de Hidalgo y quien estuvo presente en la protesta, esperaba que este viernes se obtenga una respuesta de Presidencia tras el bloqueo que se realizó en la calzada de Tlalpan.