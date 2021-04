Hay 1.3 millones de vacunas reservadas para segunda dosis: Herrera

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, dijo que las vacunas contra Covid-19 que se encuentran en bodega servirán para aplicar las segundas dosis.

Explicó que por eso, hay 1.3 millones reservadas para cumplir con la inoculación completa para las personas de la tercera edad que ya tienen la primera dosis.

En entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, dio una actualización del tema de las vacunas contra Covid-19 que compró nuestro país a diferentes farmacéuticas.

Dijo que México no necesita adquirir en estos momentos vacunas Johnson & Johnson porque se entregarán hasta julio o agosto.

Informó que entre abril y mayo vamos a recibir 5 millones y medio de vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo Covax.

"Nos inconformamos porque nos habían puesto en la cola de entregas al considerar que el plan de vacunación de México va mejor que el de otros países", comentó.

Sobre los ocho gobernadores que dijeron que adquirirán vacunas al sumarse al convenio marco del gobierno federal, aclaró que las que compró México no son para el personal del gobierno federal, se aplican en los estados.

"Lo que algunos gobernadores creen es que les llegan antes a sus estados que a una distribución pareja", comentó.

Explicó que el último espacio que había, era la promesa de Pfizer de que si se hacía en el contrato una compra adicional, podían entregar alrededor de seis millones a finales de abril y junio del presente año.

"Nosotros habíamos contratado 234 millones de vacunas, ya utilizamos la totalidad; les va a llegar (a los estados) pero no para ellos solitos, será para todo el país", informó.