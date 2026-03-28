Hay acuerdo en UAEM

Cuernavaca, Morelos.- En la primera mesa de diálogo entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la "Resistencia Estudiantil", tras cuatro semanas de paro parcial en la máxima casa de estudios de Morelos, acordaron continuar los encuentros para recuperar el semestre, consensuar un plan de seguridad universitaria y publicar la Carta de Garantías de No Represalias.

En el Seminario Diocesano de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, los estudiantes pidieron establecer en la Carta de No Represalias que sea retroactivo al primer día de manifestaciones para evitar que los alumnos participantes en el movimiento de protesta sean sancionados de forma académica y administrativa.

La rectora de la UAEM, Viridiana León Hernández reiteró el compromiso de no ejercer represalias contra la comunidad estudiantil movilizada.

Los universitarios aprovecharon para desconocer a la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y al Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), y los desautorizaron para hablar en su representación. También exigieron condiciones de seguridad para toda la comunidad universitaria, así como la no criminalización del movimiento y la garantía de que no habrá medidas punitivas que afecten su trayectoria académica.

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