"Hay agresiones como en todo proceso electoral"

Pese a que suman más de 80 políticos asesinados en el actual proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, como todo proceso electoral "a veces hay agresiones" pero, aseguró "hay normalidad política democrática y "no hay nada que temer" para salir a emitir el voto este domingo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reiteró que en el país hay paz, tranquilidad, y no hay inestabilidad.

"Decirle a todos los ciudadanos lo que ya externé el día de ayer, lo mismo: hay paz, hay tranquilidad en el país, no hay inestabilidad, de modo que están garantizadas las libertades, y en este caso, la libertad para elegir a los representantes del pueblo.

"No hay ningún problema, existe como en todo proceso electoral, confrontaciones, a veces agresiones, pero hay normalidad política democrática en México. Entonces todos los ciudadanos, tienen esa garantía de protección", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que garantizar la seguridad de los electores es responsabilidad del gobierno "y se está cumpliendo".

"No puedo extenderme más, pero decirles que no hay nada que temer", dijo.