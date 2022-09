Hay al menos 20 denuncias por construcciones ilegales en Teotihuacán

A-AA+

TEOTIHUACÁN, Méx., septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Por construcciones ilegales, daño arqueológico o quebrantamiento de sellos en las áreas de restricción B y C de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, actualmente existen por lo menos 20 denuncias penales, dio a conocer el director general de ese sitio Rogelio Rivero Chong.

Las querellas están en proceso de integración e investigación por parte de la Unidad Especializada Para Leyes Especiales de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Está en todo el Valle de Teotihuacán en las áreas B y C de restricción. Son construcciones sin el permiso tanto del municipio como del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), daño arqueológico durante sus trabajos Y otras por quebrantamiento de sellos por desacato porque se les hace un apercibimiento y no lo cumplen y se interpone una denuncia", comentó.

Una de esas denuncias es la del predio de Oztoyahualco, catalogada como Aérea B de restricción de la ZAT dónde particulares llevaban a cabo destrucción y saqueo de vestigios arqueológicos por la construcción de un parque ecoturístico sin los permisos correspondientes y que fue asegurado en mayo del 2021 por la FGR.

La FGR continúa con la integración de la carpeta de investigación por esos hechos. El predio de siete hectáreas está ubicado a unos 800 metros del circuito arqueológico.

El INAH realizó un dictamen de arqueología de los daños que se ocasionaron en el predio y que ya forma parte del expediente.

Rivero Chong destacó que la presencia de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la ZAT continuará para la vigilancia.

"Estamos trabajando en los operativos con la Guardia Nacional durante los fines de semana para hacer el control de la oferta de servicios irregulares y saqueos. Ahorita se redujo su presencia por los festejos patrios pero cuando se acabe el mes de septiembre retomamos los operativos", comentó.

En años recientes cientos de viviendas han sido construidas dentro de los polígonos B y C de la ZAT, catalogadas como restringidas para cualquier obra, debido a que hay vestigios prehispánicos, lo que ha contribuido al daño del patrimonio nacional, pues se ha incrementado el saqueo de piezas que luego son comercializadas de manera ilegal.

No hay permisos para construir en esas áreas cercanas a la segunda zona arqueológica más visitada del mundo, después de la de Egipto, pero muchos vecinos lo hacen dentro de sus terrenos, sin importar que existe un decreto presidencial desde 1988 que prohíbe cualquier obra dentro de los polígonos B y C porque hay altas posibilidades de la existencia de vestigios prehispánicos.

Ante esta situación lo que ha hecho la población es construir o en fines de semana o en horarios donde el personal del INAH no tiene la capacidad para ir a ver lo que está sucediendo, o bien la otra, sabemos que hay corrupción y en muchos casos también se ha pagado el que no vayas a verificar lo que estoy haciendo en mi espacio a fin de que pueda yo lograr pues el objetivo de lo que yo pretendo en mi lugar", comentó Geraldo Rosas Silva, excomisariado ejidal del poblado de Purificación, del municipio de Teotihuacán.

La World Monuments Fund (WMF) consideró que la ZAT está en riesgo por la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), situado a 15 kilómetros de distancia porque aumentaría más la expansión urbana y generaría más presión turística.