Hay aspirantes a ministros ligados a García Luna: Noroña

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó al Poder Judicial de maniobrar para favorecer su lista de aspirantes a ministros, entre los que, denunció, hay perfiles cercanos al exsecretario de Seguridad Publica, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa, el senador de Morena indicó que el Poder Judicial intervino para manipular y reducir al mínimo su lista de aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de librar obstáculos y pasar directamente a la elección judicial.

"Tramposos como son los del Poder Judicial, nos hicieron la maldad de enfilar a sus candidaturas como candidaturas en realidad con pase directo, porque si no hay el número para insacular, pues habría simplemente que registrar. Desde ayer en la noche alguien me alertó de esta situación, sobre todo para la Corte", señaló.

"Hay algunos perfiles que no deberían estar y que los validó el Poder Judicial en una primera etapa. (...) Los encaminaron para que sean candidatos. (...) Es una maniobra para allanarles el camino a sus propuestas (...) pero no voy a decir su nombre porque como muy posiblemente sean personas candidatas del Poder Judicial, van a decir que ya estoy orientando".

-¿Son cercanos al grupo de Norma Piña?, se le preguntó.

"Son cercanos a Genaro García Luna. De ese tamaño", respondió.

En el mundo hay nubarrones fascistas: Fernández Noroña

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que en el mundo hay nubarrones fascistas muy fuertes.

Ante parlamentarios de la Unión Europea defendió la política migratoria de México y la defensa de la soberanía que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Así es que hay nubarrones fascistas, muy fuertes que rondan por el mundo, pero yo confío en la fuerza de nuestros pueblos", expresó.

"Creo que su politización y su conciencia son los que logran los avances de la humanidad y creo -cierro sin ninguna arrogancia- que en México en este momento se está viviendo un momento excepcional".

Defendió la reforma judicial y expuso que nuestro pueblo está alcanzando niveles de conciencia muy importantes y creo que serán un referente y un lugar importante de reflexión sobre cómo pueden ir haciéndose transformaciones, en beneficio de la gente.