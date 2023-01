Hay autores de violaciones electorales en gabinete de AMLO: Córdova

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Consejeros del INE rechazaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que persisten los fraudes en las elecciones, tras señalar que su triunfo en 2018 es muestra de que no hay un México autoritario.

En consejero presidente Lorenzo Córdova incluso enfatizó que hay miembros en su gabinete que fueron autores de violaciones en tiempos electorales, lo que podría impedirle ver con claridad las cosas.

"A lo mejor la cercanía del presidente con miembros de su gabinete, que son los autores de las conductas que él describió, hace 30 años, es lo que lo lleva a pensar que México no ha cambiado en nada", señaló en conferencia de prensa.

"Él es la mejor prueba de que el México de hoy no tiene nada que ver con el México autoritario del que alguno de sus miembros del gabinete fueron responsables", señaló Lorenzo Córdova.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama dijo que la descripción del presidente corresponde a las elecciones de 1988, por el fraude cometido contra la ciudadanía y la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.

"Describió el 88; nosotros respondemos por el 2018. Impecables elecciones, que lo diga el presidente ¿Quién rellenó una urna? ¿Quién alteró un acta? ", sostuvo.

En tanto, el consejero Uuc-kib Espadas afirmó que ya no existen fraudes electorales desde el surgimiento de un órgano autónomo como el INE, y que la acusación de López Obrador es grave.

"Quien afirme que el INE hace esas cosas como antes la Comisión Electoral con Manuel Bartlett al frente; quien afirme que el INE participa en la alteración de resultados electorales miente, y sus afirmaciones carecen de seriedad independiente del cargo que ocupen", expresó.

"Se habla de relleno de urnas. Quiero ver un ejemplo de una urna rellena en época del IFE e INE; de un acta falsificada", dijo.