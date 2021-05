"Hay cacería del INE disfrazada de fiscalización"

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que existe una cacería de candidatos de su partido, la cual está orquestada desde la oposición, con ayuda del Instituto Nacional Electoral (INE). Se trata de una cacería, dijo, disfrazada de fiscalización.

"Sabemos que los de la mafia de la corrupción tienen aliados en el INE y desde allá van a querer meter mano, hay una auténtica cacería en contra de nuestros candidatos disfrazada de fiscalización", declaró durante una conferencia de prensa en Chihuahua, donde lleva a cabo una gira de dos días para apoyar a su candidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera, y otros tantos aspirantes.

El morenista pidió a sus simpatizantes no confiarse y salir a votar: "Ya no sabemos lo que van a hacer nuestros adversarios, cuando vean que no les va a dar su campaña negra de desprestigio, noticias falsas, van a tratar de inhibir la participación para que la gente no salga a votar".

Delgado Carrillo dijo que Morena va a convocar a una revolución pacífica en las urnas, que nadie se quede en casa el 6 de junio y que la sociedad vote parejo por el partido en el gobierno.

"Queremos ganar y tenemos toda la posibilidad de hacerlo por un margen muy amplio, con una ventaja grande", señaló. El político insistió que en este proceso electoral solamente se tienen dos opciones de voto: sufragar por el camino de la transformación y la honestidad, el cambio verdadero, o el de la corrupción y los moches.

"A los partidos de la corrupción no les importa gobernar, quieren impunidad para seguir robando", adujo, y se lanzó en contra de la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos, quien tiene una investigación en su contra por aparente cohecho.

"La candidata del PAN-PRD es la candidata de la mafia de la corrupción; que quede claro, está siendo investigada por moches, por corrupción, ha tenido que recurrir a amparos y dejar garantías para escapar de la justicia", refirió.

Señaló que al menos cuando Morena toca las puertas de viviendas, la gente les abre con alegría y buen ánimo; sin embargo, cuando llegan las brigadas del PAN o del PRI lo que hacen es llamar a la policía, porque son los que roban.

Al referirse a Juan Carlos Loera, el dirigente nacional de Morena señaló que es un candidato que se apega al manual del partido para hacer campaña: caminar por todo el estado y tocar puerta por puerta para pedir el voto.

Advirtió que Loera tuvo un entrenamiento de dos años para buscar ser gobernador, y ello desde su puesto como superdelegado en Chihuahua, quien promovía los programas sociales: "Si pudiéramos imaginar un curso para ser gobernador es el que hizo Juan Carlos Loera en los últimos dos años".