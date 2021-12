Hay dos menores entre los heridos de la explosión de polvorín en Puebla

José Antonio Martínez García, secretario de Salud estatal, informó que hay cinco personas hospitalizadas tras la explosión de un polvorín en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla.

En videoconferencia de este lunes, detalló que tres pacientes reciben atención en el Hospital General de Huejotzingo y, entre ellos, se encuentran dos menores de edad, todos con reporte grave de salud.

Un lesionado más recibe atención en el Hospital General Zona Sur con una condición muy grave, pues está intubado y con pronóstico reservado.

Detalló que una quinta persona lesionada recibe atención médica en un nosocomio particular.

La noche del domingo 5 de diciembre, vecinos de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, reportaron un fuerte estruendo, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades.

El siniestro ocurrió en una vivienda donde se fabricaba pirotecnia.

Cuerpos de emergencia acudieron al sitio donde murió una joven de 19 años y ocho personas resultaron heridas.

Al respecto, Ana Lucía Hill Mayoral, secretaria de Gobernación, indicó que este lunes continuarán las supervisiones en el lugar, ya que de manera preliminar se tiene el reporte que, por el impacto, se provocaron daños en cuatro viviendas aledañas.

"Ya recibió el presidente municipal las recomendaciones por parte de Sedena, de cómo trasladar el material que todavía quedó en el taller para pasarlo a la 25 zona militar y tomar disposición del mismo", dijo.

Añadió que el gobierno estatal trabaja con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los operativos de supervisión y en caso de ser necesario, llevar a cabo los decomisos de la pirotecnia para que no se ponga en mayor riesgo a la población.

Recordó que la Sedena es la encargada de otorgar los permisos para el manejo del material explosivo y sólo se otorgan en sitios que no representan riesgo.

"Se va a trabajar con los tres niveles de gobierno para la verificación de medidas de seguridad, uso de extintores, las distancias que deben de haber entre los puestos para la venta y almacenaje de pirotecnia en este diciembre, a fin de evitar riesgos a la población", reiteró.

La funcionaria recomendó a la población que los menores de edad no hagan uso de pirotecnia, ya que es uno de los principales motivos de ingreso a los hospitales durante esta temporada.