Hay estabilidad macroeconómica en el país; no se avizora crisis: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se prevé ninguna crisis económica en México, porque la economía nacional creció más que la de Estados Unidos y China el año pasado.

"Ya hay estabilidad macroeconómica en el país y no se avizora ninguna crisis. El año pasado, la economía de México creció más que la economía de Estados Unidos y de China, tenemos muy buenos indicadores económicos", aseguró en su conferencia mañanera de este lunes desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

López Obrador negó que la quiebra de bancos en Estados Unidos vaya a afectar al país porque la economía es sólida".

"La situación de México es especial, desde luego, pueden haber imprevistos, factores externos, como esto de la crisis de dos instituciones bancarias en el extranjero, pero la economía de México es sólida", expuso.

Abundó en que el año pasado, los bancos en México obtuvieron las mayores utilidades de las que se tenga registro.

"El año pasado, los bancos de México obtuvieron utilidades históricas, 240 mil millones de pesos, esas utilidades no las habían registrado desde que se empezaron a contabilizar las utilidades, desde 2005, pero estamos hablando de utilidades récord", dijo.