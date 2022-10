Hay estados gobernados por Morena con más homicidios, señala Enrique Alfaro

A-AA+

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lamentó las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, del que dice acordarse cuando escucha la frase "baños de sangre"; el mandatario estatal señaló que, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay al menos 10 estados gobernados por Morena con peores índices de seguridad.

"No voy a contestarle al secretario con ofensas ni con mentiras, porque seguir hablando de un tema tan delicado como es la seguridad en esos términos, me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad", señaló Alfaro.

Le recordó al funcionario federal que según los datos del gobierno federal Jalisco está por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total y hay 10 estados gobernados por Morena en los que este indicador es mayor que el de Jalisco.

"Déjeme decirle, secretario de Gobernación, que Jalisco también, en víctimas por agresión directa, en homicidio dolosos, está por debajo de la media nacional, que hemos logrado esto con mucho trabajo, y que antes de nosotros como estado, hay ocho estados gobernados por Morena con una tasa de homicidio doloso más alta que la de Jalisco", indicó el gobernador.

Además, refirió que en delito de feminicidio Jalisco también está por debajo de la media nacional y hay 15 estados de Morena que lo superan; y algo similar -dijo- ocurre con el secuestro donde hay 11 estados con gobernadores de Morena que superan a Jalisco.

Alfaro precisó también que cuando Adán Augusto López lo buscó en España no fue cuando ocurrió la balacera en la zona de Andares, en Zapopan, sino días antes y lo hizo a través del embajador de México en aquel país.

"Me pidió que convenciera a senadores para votar a favor de su reforma (sobre la permanencia del Ejército en la calle hasta 2024), lo que yo no entiendo, señor secretario, es porqué un gobernador debería interferir en la dinámica de un Poder como lo es el Legislativo, muy en especial del Senado.

"Si usted quería incidir en la votación de los senadores de Movimiento Ciudadano, usted debía buscar a los senadores, como se lo sugerí en esa llamada. Me parece verdaderamente lamentable que usted haga público que le llamó a un gobernador para pedirle que convenza a los senadores para que voten a favor de una reforma", concluyó el mandatario y pidió al secretario de Gobernación que reflexione sobre sus actos.