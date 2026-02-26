Hay GN, policías y "halcones", en la narconómina

Tapalpa, Jal.- Millones de pesos y de dólares registraba al mes el Cártel Jalisco Nueva Generación en una narconómina improvisada en la que plasmaba su estructura criminal en diversos municipios de Jalisco.

Son diversos reportes elaborados a mano y en computadora los que dan cuentan de las ganancias y costos en Tapalpa y localidades aledañas a donde fue abatido el capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", entre los que destacan Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuahutitlán, San Gabriel, Mascota, Atenguillo y Mixtlán, y en otros estados donde tienen control de las actividades ilícitas.

En la narconómina que fue encontrada en una de las cabañas en las que se refugiaba "El Mencho", se enlistan los registros contables, contiene aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones y sicarios de la organización criminal, pagos de sobornos a la FGR, militares, policía municipal, hackers, comidas, así como controles de la venta de drogas.

Destaca una hoja escrita de puño y letra fechada el 1 de diciembre de 2025, en la que se asentó la cantidad de 300 mil pesos en gastos de Hugo César Macías, "El Tuli", operador financiero de "El Mencho", muerto en Autlán de Navarro durante la operación del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional del pasado domingo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En otro documento se reporta una lista de gastos, entre el que destaca "650 mil pago GN Mich Picten", "75 mil GN Autlán" y "20 mil Guachito pasa datos" y "15 mil PGR".