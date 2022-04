Hay muchas denuncias de despojo en la CDMX: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que hay muchas denuncias por despojos en la capital del país, pero que la gran mayoría tiene que ver por asuntos intrafamiliares, y otros por delincuencia por lo que solicitó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) una relación del incremento que ha tenido este delito.

"Hay muchas denuncias de despojo en la Ciudad, la gran mayoría de ellas tienen que ver por asuntos intrafamiliares de personas que dejaron intestado el departamento o casa o una parte se la quedó la familia o algún otro conflicto familiar, y hay otros que tienen que ver con delincuencia. En el caso de delincuencia justo hoy en la mañana le pedimos a la Fiscal si nos hacía una relación si se ha incrementado o no", dijo en conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo explicó que la FGJ cuenta con un procedimiento para que las personas no tengan que llegar a la última instancia de un juicio, por lo que de manera pronta se actúa para favorecer a la persona que es dueña de un inmueble.

La mandataria capitalina recordó que hay casos intrafamiliares donde el departamento o inmuebles están a nombre del esposo, pero al separarse la esposa por mucho tiempo incluso por violencia familiar, se le entrega a la mujer a quien tenía la posición previamente.

"Hemos tenido denuncias por despojo, que no tienen que ver con reconstrucción, recientemente hubo una recuperación de la Fiscalía de viviendas en Iztapalapa, así como otros casos. Incluso la Fiscalía tiene un procedimiento que en caso de un despojo sea por razones familiares o asunto delincuencial no tenga que esperar el procedimiento y un procedimiento más pronto se pueda recuperar la vivienda a la persona".

EL UNIVERSAL publicó este lunes que el delito de despojo en la Ciudad de México va a la alza, y de acuerdo con la FGJ, se ha determinado en sus diferentes modalidades de ejecución, lo efectúan en su mayoría grupos delictivos que han encontrado que este ilícito les reditúa "ganancias económicas considerables.