Hay muchos "malos de Malolandia" que buscan abusar en esta pandemia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a que no se deje engañar con la venta de supuestas vacunas contra el Covid-19, por lo que exhortó a "andar a las vivas" porque, manifestó, hay mucha gente malosa "malos de Malolandia" que buscan abusar en esta pandemia.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que muchos gobiernos estatales y particulares estuvieron "friegue y friegue" que su gobierno no les permitía comprar las vacunas, pero todo "era puro cuento".

"Que la gente no se deje engañar, aquí hemos dicho que no hay vacunas en venta, no existe ninguna vacuna que no llegue por la vía vamos a decir oficial, solamente que entren de contrabando como éstas vacunas de Honduras, que por cierto muy pocas, y hay mucho control sobre vacunas, además vacunas falsas", advirtió.

"Tiene uno que andar a las vivas porque hay mucha gente malosa, malos de Malolandia, entonces que andan buscando como trampearnos. Empezaron diciendo que no los dejábamos nosotros traer vacunas, ya sabíamos que por ahí iban a estar friegue y friegue de que acaparábamos las vacunas Y que no permitíamos a nadie, aquí dejemos se permite a todos, nada más presentarnos las facturas, y presentando la factura se da el permiso de inmediato, y ya se acabó, porque todo era puro cuento".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal cuestionó que hasta gobernadores anunciaron que enviarían funcionarios a otros países para adquirir las dosis.

"Había gobernadores que decían "voy a mandar a mi secretario de Salud a España, a Francia", pero eso se terminó, ayudó mucho que haya control, orden en todo lo que tiene que ver con la vacuna", indicó.

"Sin embargo hay aparte de los políticos, políticos es decirles bastante no, tratarlos con elegancia, hay muchos vivales que engañan, mucha gente que se dedica eso. También somos alrededor de 120 millones de mexicanos, entonces siempre hay como en todo, no vivimos en una sociedad perfecta, hay muchos que están buscando la forma de transar, que buscan como robar, como transar y hay gente que les cree", agregó.