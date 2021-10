"Hay que 'tomar nota' de todos los que alentaron a la 4T", pide Claudio X González en Twitter

El líder de la oposición mexicana, Claudio X. González Guajardo, pidió esta mañana "tomar nota" de todos aquellos que apoyaron, según su criterio, al movimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La llamada 4t [Cuarta Transformación], una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor", dijo el primogénito de una de las familias empresariales más poderosas del país.

El padre de Claudio X. González Guajardo es Claudio X. González Laporte, exasesor de presidentes de México y beneficiario de miles de millones en contratos de los gobiernos pasados. Esta poderosa familia ha amasado una fortuna mientras participa directamente de la vida política nacional.

La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) October 22, 2021

González Guajardo unió al Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), el de la Revolución Democrática (PRD) y una ala de los patrones en Va por México, coalición electoral que aspira a tomar el poder en 2024, en las elecciones para renovar la Presidencia de la República.

Una poderosa ala del sector patronal mexicano, que rechaza a López Obrador desde hace dos décadas, es aliada del señor X. González. Muchos estos empresarios tomaron parte –con una inyección inédita de dinero– de la llamada "guerra sucia" de 2006, con la que, de acuerdo con la izquierda, se impuso a Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de México.

El pasado 20 de octubre la coalición Sí por México, integrada por diversas organizaciones, ciudadanos y fundada por los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, invitaron a Movimiento Ciudadano (MC) a sumarse a su proyecto, como ya lo hicieron el PAN, PRI y PRD, para "echar a Morena de la Presidencia de la República en 2024".

En el aniversario de su coalición, Claudio X. González Guajardo destacó los avances del movimiento: "Para mí, el principal aprendizaje que nos deja la pasada elección es que Morena no es invencible y que la oposición puede ganar la elección presidencial y la Jefatura de Gobierno en 2024. No sólo se le puede ganar a Morena, le vamos a ganar".

El empresario, quien es hijo de Claudio X. González Laporte, dueño de Kimberly Clark México, destacó que la cuidadanía y Sí por México lograron su primer principal objetivo en la pasada elección de junio: arrebatar la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. "Con ello, ya no cuentan con la posibilidad de dañar y desaparecer a organismos autónomos e indispensables".

"En la Ciudad de México, la coalición ganó 9 de las 16 alcaldías en disputa y el oficialismo lo sabe", mencionó el empresario en la conferencia de prensa que tuvo lugar en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México ubicado frente a Palacio Nacional.

González Guajardo ha sido cofundador de varias asociaciones civiles como: Bécalos (2006), Mexicanos Primero (2007), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (2016) y Sí por México (2020).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana a la reunión de Sí por México en en un hotel del Centro Histórico frente a Palacio Nacional. En especial a la fotografía que sus integrantes se tomaron con una manta en la que aseguraban que iban a "echar a Morena de Palacio Nacional".

"Están en su derecho de oponerse, eso es la democracia, me preocuparía de que no hubiese protesta", dijo el Presidente en su conferencia mañanera. "Siempre ha sido así, como ya no hay simulación ahora son dos bloques, liberales y conservadores, antes engañaban de que eran distintos, pero como ahora estamos viviendo tiempos de definición, el que se agrupe el conservadurismo es normal y es fuera máscaras.

"Se suponía que estaban en partidos distintos, el PRI y PRD, ahora se unen, pero es la defensa de intereses creados, sin embargo, estaño en su derecho y yo estoy contento porque se está consolidando el proceso de transformación y va a ser muy difícil dar marcha atrás", agregó.