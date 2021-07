"Hay que ver quién dirige bloqueo y movilizaciones de jubilados", dice AMLO

Luego que jubilados del IMSS instalaron un bloqueo en Paseo de la Reforma exigiendo la entrega de sus ahorros correspondientes a la subcuenta de cesantía y vejez que, señalan, les han retenido desde 2015, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es posible entregar estos ahorros, pues, señaló, sería dar una doble pensión.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que se debe de investigar quién está dirigiendo estas movilizaciones en la Ciudad de México.

Ya se les ha explicado de que esto que ellos están solicitando no es posible, no solo es un asunto legal, sino que se les estaría dando más de lo que reciben otros trabajadores. Ya se le explicó, sin embargo, se va continuar dialogando", dio el presidente.

"Hubo ya una legislación que se hizo en su momento. Este es un asunto que viene de tiempo atrás no surgió con nosotros -para aclararlo - y ya llevan como 4-5 años con el mismo sistema, y ahora se restableció la petición, en estos tiempos y yo le he pedido, su opinión al director del Seguro Social (Zoé Robledo) y ya me explicó de que no es posible legalmente y además sí sería una especie de doble pensión".

Y agregó: "Aunque se trate de trabajadores, tenemos que actuar con legalidad y justicia. Entonces no podemos, aún con manifestaciones, y con protestas, si no hay razón, no. Es parejo, no hay excepciones (...) si nos les corresponde, ¿por qué vamos a entregar recursos?".

En Palacio Nacional, el mandatario federal agregó: "Hay que ver quién está también dirigiendo, aparte de que muchos están conscientes de que les hace falta que se les devuelva este dinero, hay que ver ¿por qué las movilizaciones y todo lo que se está haciendo?".

En el salón Tesorería manifestó que pese a que la información que tiene es que no es posible legalmente resolver estas demandas de los jubilados del IMSS, se seguirá dialogando.

"Hay que ver en qué condición fueron esos acuerdos en ese tiempo, entonces lo vamos a ir viendo, si es una cosa justa no hay problema, o sea, nosotros estamos aquí para hacer justicia, pero no podemos, cometer la injusticia y darle más a quien no le corresponde".

"Acuérdense de que nosotros solo somos administradores del dinero del pueblo. Yo tengo que cuidar que el Presupuesto alcance para todos, y en este caso, se trata de trabajadores que es un asunto muy especial, no se trata como era hace poco que los aprovechados, para utilizar un término coloquial 'los gandallas' eran la minoría, los que saqueaban el presupuesto, esto ya no se permite, pero también aunque se trate de trabajadores jubilados, tenemos que actuar con legalidad y con justicia", agregó.