"Hay quienes tienen doble discurso y extienden la mano...", dice la Segob

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó que "hay quienes tiene un doble discurso y extienden la mano...", ello previo al debate en el Senado de la República donde se debatirá y en su caso aprobará la reforma constitucional que permitirá extender la presencia de las Fuerzas Armadas en labore de seguridad pública hasta 2028.

En entrevista luego de una reunión con las bancadas de Morena, PVEM, PT y PES, a quienes les llamó a cerrar filas en torno a la reforma presidencial, declinó comentar si eran senadores del PRI o de qué partido quienes no han cumplido con los acuerdos pactados con el gobierno federal.

Asimismo, comentó que los cambios a la minuta que se realizaron en comisiones del Senado "son positivos, son bienvenidos" porque dan mayor viabilidad a las tareas de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública estatal y municipal.

Cuestionado sobre si al gobierno federal ya le alcanzaron los votos después de las últimas negociaciones con la oposición, dijo "nosotros tenemos argumentos, los senadores con los que nos reunimos tienen argumentos, capacidad política y podrán construir una mayoría constitucional que nos permita transitar". A pregunta expresa de que si la bancada de Morena le prometió que votarán todos a favor dijo que no hubo tal y reiteró su rechazó que existan presiones hacia senadores de oposición para votar a favor de la reforma.

"Ya no puedo usar el recurso de la vocecita, pero sí puedo decirle que a poco usted cree que con esta parsimonia yo voy a andar amenazando a alguien".

En la sede del Senado, indicó que la bancada de Morena se encuentra unidad en este tema, porque ha sido un sello distintivo de esta Legislatura junto con los aliados del PVEM, PT y PES.

Por último, adelantó que de aprobarse el dictamen se suspenderá el ejercicio de participación ciudadana para preguntarle a los mexicanos sobre la participación de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública. En el escenario contrario, Adán Augusto López indicó que se presentará una nueva iniciativa en enero de 2023 para intentar extender hasta el año 2028, las tareas de seguridad pública de las fuerzas castrenses.