Hay "riesgos" en proceso para elegir candidato de oposición: PAN

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reconoció que existen riesgos en la realización de elecciones primarias para designar al candidato o candidata presidencial del Frente Amplio por México, motivo por el que llamó a una "amplia participación" de las mexicanas y mexicanos que sean militantes o simpatizantes.

"El próximo 12 de Julio se lanza el vínculo en el cual se podrán registrar todas y todos los mexicanos para poder participar en este proceso inédito. En la historia del PAN de casi 84 años, es la primera vez que quitamos está decisión a la militancia panista, es la primera vez en la historia que se va a hacer una consulta nacional en donde la gente va a poder ir a elegir, y por ello les queremos pedir que este proceso inédito, que sin duda tiene riesgos, sea muy participativo. Queremos pedirles que a todas sus familias, que a todos sus cercanos, les digan "vayan y regístrese", porque quien se registre va a poder darle la simpatía a cualquiera de los aspirantes registrados", expresó.

Así lo dijo desde el Comité Ejecutivo Nacional, donde recibió a los primeros aspirantes en registrarse ante el Comité Organizador.

A Santiago Creel lo calificó como un hombre de Estado: "Conozco tu compromiso con México de muchos años, sé que amas profundamente a México y que hoy la decisión que tomas, lo haces por tu país, eres un hombre de estatura, eres un hombre de Estado y eso te lo reconozco ampliamente".

A Xóchitl Gálvez la reconoció como una mujer valiente que dice las cosas como son, y le manifestó su respaldo ante los embates del Presidente: "Xóchitl, el Presidente te ataca porque te tiene miedo, y te digo que frente a los ataques del Presidente López Obrador no estás sola, cuentas con nosotros, cuando te atacan a ti nos atacan a todos".

A Gabriel Quadri le agradeció por haberse afiliado al PAN recientemente, y celebró su disposición de unidad: "Reconozco algo que tú has dicho públicamente, que aceptarás los resultados y te sumarás encabezando al Frente o sumándole a quien resulte elegido por la gente, y por ello reconozco tu altura de miras".

Al CEN del PAN no llegó Jorge Luis Preciado, quien sí fue a la dirigencia nacional del PRI para notificar su registro.

Cortés Mendoza pidió a todas y todos los aspirantes que no se vean como adversarios y que promuevan la unidad.

"Pedir que quienes compitan no se vean como adversarios, sino como quienes quieren encabezar este esfuerzo conjunto, en esta batalla nos requerimos todos, llegó la hora de vernos lo bueno, en lo que coincidimos y dejar de lado aquello en lo que no coincidimos y nos hace ser diferentes, o nos unimos como mexicanos o nos hundimos como mexicanos, y aquí la convocatoria es a unirnos todos, a sumarnos todos", concluyó.