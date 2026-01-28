Hay suficientes vacunas para sarampión: Salud
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los brotes de sarampión que han registrado diversas entidades del país, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que México cuenta con suficientes vacunas y que se han reforzado las estrategias de prevención para contener los contagios.
El funcionario federal detalló que los casos siguen presentes principalmente en Jalisco, Michoacán, Culiacán y Guerrero, aunque destacó que el número de casos activos tiende a disminuir de manera cotidiana.
No obstante, subrayó que la clave para frenar la propagación del virus es insistir en la vacunación de la población.
"Es muy importante seguir insistiendo en la vacunación, es la única manera en que podemos contener el brote", afirmó.
Explicó que se han intensificado las campañas de vacunación en guarderías y escuelas, y adelantó que se analiza la apertura de centros de vacunación en estaciones del Metro y terminales de autobuses, como ya ocurre en estados como Jalisco.
