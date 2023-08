Hay una disminución en número de desaparecidos: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que bajo su gobierno hay una disminución en el número de desaparecidos.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal afirmó que debido a que no se actualizaban los censos en esta materia, le llamó la atención que en su gobierno se afirmara que había más desaparecidos que en la época en que el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico.

"Sí, sí hay una disminución, es que lo que sucedió es que no se actualizaban los censos y se empezaron a dar cifras y a nosotros nos llamaba la atención de que había más desparecidos en el gobierno nuestro que en todo el tiempo de los anteriores gobiernos. Imagínense nos comparaban y teníamos más desparecidos que en la época de la guerra de Calderón.

Acusó que estas cifras la estaban usando sus adversarios pues aseguró que "están al acecho" y no les importa lucrar con el dolor ajeno.

"Son tiempos de zopilotes, entonces pedí una información sobre esto y llegamos a la conclusión de que los censos no estaban actualizados y que teníamos que hacer un nuevo censo, una revisión casa por casa y lo estamos haciendo en todo el país, y afortunadamente estamos encontrando a mucha gente que aparecía en los registros como ausente, desparecida".

Tan solo en Veracruz se cuentan 30 grupos y en Baja California, 27. Seis entidades: Campeche, Durango, Hidalgo, Tabasco, Yucatán y Tlaxcala no tienen colectivos.

Este martes, el presidente López Obrador aseguró que hay presupuesto suficiente y no hay límite para todo lo que se necesite en el tema de los desaparecidos, pero, sin generalizar, acusó que "hay quienes abusan de esta situación" que calificó de triste y lastimosa.