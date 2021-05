Hay una rebelión de órganos constitucionales contra AMLO: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal aseguró que México vive momentos difíciles, en los que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, resiste los embates de diferentes actores políticos de oposición e, incluso, una rebelión de órganos constitucionales.

Al presentar su libro "Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral", desde Baja California Sur, dijo que "hay una clara muestra de enfrentar al Ejecutivo con decisiones que afectan la tranquilidad y la gobernabilidad de la República".

El senador insistió que se equivoca quien afirma que la entrega de tarjetas a cambio de votos no constituye un ilícito, pues desde hace un par de meses la Constitución Política establece que el uso de los programas sociales con fines electorales es un delito grave.

"Y se equivoca, no sólo porque usurpa funciones que no le corresponden, se equivoca porque deprecia la Ley y porque no sólo es una conducta antijurídica es delito grave".

Por eso, el también coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila llamó a cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para consolidar la transformación del país, construir instituciones que le sirvan a México y cambiar aquellas que sólo sirvieron para el saqueó y el enriquecimiento ilegal.

"Por eso, la mayoría legislativa, conformada con senadores y senadoras de Morena, hemos decidido, conscientemente, cerrar filas, respaldar y apoyar al Presidente México, Andrés Manuel López Obrador. No lo vamos a dejar solo", asentó.

El senador hizo un llamado a la unidad al interior de Morena. Por ello, pidió a quienes no fueron elegidos para alguna candidatura que dejen atrás los resentimientos y se sumen a la labor de transformación del Estado mexicano. "Nadie falta en este movimiento".

Procuren la unidad de todo el movimiento social, subrayó, y dejemos a un lado los desacuerdos, pues no puede haber diferencias entre nosotros. "No se confíen, porque se juega mucho en este proceso: se juega la patria".

"Es hora ya de restañar las heridas, de curar las heridas y de pensar por el bien superior del país. No podemos dejar solo al Presidente".

Al encuentro asistieron las senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Lucía Trasviña Waldenrath, Claudia Esther Balderas Espinoza, Bertha Alicia Caraveo Camarena y Lilia Margarita Valdez Martínez.

Así como María Soledad Luévano Cantú, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Alejandro Armenta Mier, Daniel Gutiérrez Castorena y Ricardo Velázquez Meza.

En este contexto, el coordinador parlamentario de Morena asentó que llegó la hora de rebasar el proceso de movilización permanente para concretar la institucionalización de la vida pública, "porque la izquierda tiene que ser capaz de gobernar con aciertos, justicia y honestidad".

Para ello, agregó, es necesario llenar los vacíos jurídicos e ideológicos para ofrecer a la ciudadanía respuestas a sus demandas y defender los triunfos del movimiento ante los órganos electorales.

De ahí la importancia de promover dos de sus más recientes libros, "21 razones para el 21. ¿Por qué continuar?" y "Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral", para poder dar el debate frente a la gente, los medios, a los académicos y los empresarios.