He tenido "muy poca reacción", dice AMLO después de 2 días de ser vacunado

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que tras dos días de haberse vacunado contra el Covid-19 le ha ido muy bien y ha tenido "muy poca reacción".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional y previo a su participación en la Cumbre de Líderes sobre Clima, el titular del Ejecutivo federal comentó:

"Me fue bien, después de la vacuna, muy poca reacción el día que me vacuné, antier por la mañana, por la tarde, muy bien, y hasta ahora muy bien", dijo.

El pasado martes, al finalizar su mañanera, el presidente López Obrador recibió su primera dosis contra el Covid-19 por parte de médicos militares que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y donde aseguró que no dolía.

El Mandatario manifestó que accedió a vacunarse en su conferencia de prensa para promover la vacunación contra esta pandemia entre los adultos mayores que aún no se han decidido a recibir la dosis.

"Un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos, no hay ningún riesgo, para empezar no duele la vacuna", dijo.