Heber, vocación por informar se transformó en exigencia de justicia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath y el exsecretario de Hacienda y también exgobernador del banco central, Guillermo Ortiz, lanzaron posturas contra la visión del gobierno mexicano sobre el papel del sector privado, la inversión y la forma en que se realiza el gasto.

Al participar en la 19 edición de la Cumbre de Negocios, Heath consideró que la actual administración ve a los empresarios como el enemigo a vencer, lo cual ha impactado en los bajos niveles de inversión que prevalecen en el país, además de que no se aprovecha el regreso de empresas a Norteamérica.

"Si el gobierno ve al sector privado como el enemigo a vencer, no se van a aprovechar estas oportunidades y no vamos a ver el despegue de la inversión privada que es algo fundamental para poder crecer no solamente en el corto plazo sino también en el mediano y largo plazo. Ese es el problema. Lo que tenemos que cambiar es la narrativa política y necesitamos un gobierno que busque al sector privado y que trabajen juntos, que pongan prioridades", dijo Heath.

En ese sentido, consideró que el país enfrenta 2022 sin motores de crecimiento ante debilidad interna y la fuerte presión que representa la elevada inflación que provocará mayores alzas de interés en los próximos meses.

Heath añadió que el gobierno se está planteando cómo hacer entender a los empresarios que no todo gira alrededor de las utilidades, que se tiene que tener una visión socialmente responsable y dejar dejar atrás la corrupción, lo cual ha impedido que se tenga un diálogo entre autoridades y sector privado.

"El gobierno ve el problema del lado del sector privado. Es un diálogo entre tuertos, un diálogo donde nadie está escuchando al otro. Parte de la respuesta es que como empresarios vamos a empezar a escuchar al gobierno y manifestar que los estamos escuchando y pedir un diálogo para que realmente nos escuchen y que empiece realmente a surgir un diálogo y no dos monólogos desentendidos donde nadie está escuchando uno al otro", dijo.

Crítica Ortiz inversión en refinería Dos Bocas

Por su parte, Guillermo Ortiz, que actualmente se desempeña como socio y miembro de la junta de consejo de la firma financiera BTG Pactual, dijo que la iniciativa de reforma eléctrica ha generado incertidumbre para inversión tanto nacional como extranjera, lo cual ha limitado el crecimiento, de criticar la visión sobre el gasto público y la construcción de proyectos que no contribuyen a la capacidad productiva. Socio y Miembro de la Junta de Consejo de BTG Pactual.

"Espacio fiscal sí existe para incrementar la inversión pública. Sin embargo, habría que reasignar el gasto público, porque se está yendo a ciertos proyectos que tienen un impacto limitado sobre la capacidad productiva del país. Yo no veo que invertir en una refinería sea un proyecto que aumente la capacidad productiva del país. Sí hay espacio fiscal pero no se está invirtiendo en aquellos sectores que puedan aumentar la capacidad productiva del país en el mediano plazo", dijo Ortiz.

Ortiz añadió que después del golpe de la pandemia de Covid-19 si bien México enfrenta un escenario de recuperación incompleta, debe aprovechar la oportunidad de inversión que representa la nueva integración de las cadenas productivas en América del Norte.

Para Ortiz, América Latina enfrenta la recuperación después de la pandemia como una región más pobre, desigual, retos que no tenía desde hace mucho tiempo además de la polarización política que se vive en varios países.