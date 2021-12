"Hechos no palabras", AMLO pide al PRI rectificar y apoyar la reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que más allá de pronunciarse como "socialdemócratas" el PRI debe apoyar la reforma eléctrica porque votar en contra sería traicionar los orígenes de ese partido y mantener como jefe político y moral al expresidente Carlos Salinas de Gortari.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que sería muy bueno que rectificaran porque son momentos de definiciones y ojalá y apoyaran la reforma eléctrica, porque eso ayudaría más que mil pronunciamientos de que son revolucionarios, de que son demócratas, de que son centristas, "hechos no palabras", señaló el presidente.

"En el caso de la reforma eléctrica, votar en contra es votar en contra del pensamiento y de la acción que llevó a la practica en su momento Adolfo López Mateos que nacionalizó la industria eléctrica, esto ni siquiera es nacionalizar porque se les deja el 46% del mercado a los particulares y el 54% al gobierno, porque no se puede privatizar", dijo.

"Si ellos votan en contra de esta reforma están traicionando los orígenes de ese partido, pues es traicionar a Lázaro Cárdenas a Adolfo López Mateos, es continuar manteniendo como jefe político y moral a Carlos Salinas de Gortari".

El presidente López Obrador dijo que le toma la palabra al Revolucionario Institucional y que le daría gusto que ellos rectificaran, porque es de sabios cambiar de opinión, hasta las piedras cambian de parecer.

"Vamos a esperarnos, no lo descartemos, en el caso del PAN están más difíciles, en el caso del PRI es negarse completamente, es ir en contra de sus principios e ideales, es traición, que bueno que se plantean esto y la posibilidad de rectificar, no hay que caer en la autocomplacencia, no descartemos el que ellos se corran, porque se los llevó Salinas a la extrema derecha, bueno los unió al PAN".