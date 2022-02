Hemos actuado con honestidad, dice AMLO

Ante el escándalo por el reportaje de la lujosa mansión en la que vivió su hijo José Ramón y su esposa Carolyn Adams en Houston, Texas, y que presuntamente fue rentada por Beker Hughes, empresa contratista de Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no "no hay pruebas absolutamente de nada" y manifestó que ni su hijo mayor y ninguno de sus hijos tiene participación en su gobierno.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno ha actuado con honestidad "y lo vamos a seguir haciendo".

"Ahora que salió de lo de mi hijo José Ramón no hay pruebas de nada, absolutamente, mis hijos no tienen participación en el gobierno. He sido muy claro de que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad, para la para que no haya amiguismo, influyentismo, nepotismo, nada de esas lacras de la política, y hemos actuado con honestidad y lo vamos a seguir haciendo.

"Sin embargo, desde hace años, nuestros adversarios a los que enfrentamos porque los consideramos corruptos, o paleros, a reporteros....no reporteros, no... conductores de noticias, mujeres y hombres, columnistas, y desde luego los dueños de los medios de información, la mayoría, todos ellos, pues están en contra", aseveró.

La semana pasada, el periodista Carlos Loret de Mola presentó en su espacio para Latinus una investigación en colaboración con Mexicanos Contra la Corrupción, la cual reveló los lujos con los que vive José Ramón López Beltrán en el extranjero.

Casonas en Houston con alberca y una sala de cine, e incluso una camioneta Mercedes Benz, son algunos de los bienes que documenta el reportaje y que contrastan con el llamado a la austeridad de su padre, sin embargo, el nombre de Carolyn Adams, esposa de López Beltrán, juega un papel importante en la investigación, puesto a que, de acuerdo al reportaje, tanto uno de los inmuebles como el vehículo se encuentran a su nombre.

La casa de 447 metros cuadrados de construcción con acabados en piedra y madera, cuenta con cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres estacionamientos, sala de doble altura, cocina, bar, salón de juegos, una sala de cine y una alberca climatizada con 23 metros de largo.

De acuerdo a documentos y registros consultados por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción, la casa que era habitada por el hijo del presidente y su nuera durante 2019 y 2020, pertenecía en ese entonces a Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual, señalan, actualmente mantiene contratos con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex.

De acuerdo a los documentos oficiales del condado, el avalúo catastral es de 371 mil 239 dolares, el equivalente a 7.6 millones de pesos, sin embargo, se detalla que según con sitios especializados, el valor que puede alcanzar una propiedad en la zona alcanza los 19 millones de pesos.