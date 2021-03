"Heredamos expediente contra X. González y su hijo pero no perseguiremos", revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que heredó del sexenio pasado un amplio expediente en contra de Claudio X. González Laporte y su hijo Claudio X. González Guajardo, pero se decidió no denunciarlos penalmente para que no se interprete como una persecución política contra sus adversarios.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que desconoce si la Fiscalía General de la República (FGR) tiene copia del expediente o si se presentó una denuncia contra los empresarios.

"Tengo conocimiento de ese expediente porque en efecto lo heredamos y puede ser que sea válida la argumentación de que fue un acto de persecución política del gobierno anterior a Claudio X. González, padre e hijo, y si existen elementos".

Señaló que se trata de una investigación de más mil hojas, cuartillas, pero su gobierno decidió no presentar ninguna denuncia.

"No tengo conocimiento si la Fiscalía tenga esos elementos, tenga el expediente, nosotros no hemos presentado una denuncia a partir de ese expediente y no lo hemos hecho entre otras cosas porque decidimos no perseguir a nadie, no dar pie a que se pueda pensar que al ser opositores nosotros los estamos persiguiendo, o que hay represalias, nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer".

Reiteró que la organización que impulsa Claudio X. González "Mexicanos contra la corrupción" se debería llamar "Mexicanos en favor de la corrupción", porque siempre han apoyado al régimen de corrupción.

Recordó que Claudio X. González Laporte fue asesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando se entregaron los bancos y los bienes de la nación a los particulares allegados Salinas.