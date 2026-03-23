Heredero de BACO le escribe a Donald Trump desde Reclusorio Sur

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, el ciudadano estadounidense John Urich, quien lleva ocho meses preso en el Reclusorio Sur, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Carta de John Urich a Donald Trump desde prisión

En la misiva, Urich pide compasión a la presidenta Claudia Sheinbaum para que empatice con su caso, y denuncia presuntas injusticias y tráfico de influencias, al más alto nivel, por parte de su hermano Edgar Urich, CEO de la empresa de útiles escolares BACO, a fin de encarcelarlo con apoyo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La carta fue enviada en el contexto de la Orden Ejecutiva que Trump firmó el pasado mes de septiembre para proteger a ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero bajo procesos legales de autoridades locales.

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Solicitud de apoyo consular y seguimiento legal

En una continuación del documento, Urich también se dirigió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a quien informó que solicitó apoyo consular desde la semana pasada y pidió su intervención para dar seguimiento a denuncias formales contra diversos funcionarios: Jaime Alejandro Velázquez Martínez, titular de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales; la agente del Ministerio Público, María del Rosario García Huerta; y los jueces de control Héctor Fernando Rojas Pacheco y Carlos Trujillo Rodríguez.

Urich sostiene que su caso no ameritaba prisión preventiva justificada y afirma que su situación ejemplifica la necesidad de la orden firmada por Trump para proteger a sus ciudadanos.

En los próximos días, sus abogados solicitarán la modificación de la medida cautelar que lo mantiene en prisión, con el objetivo de que pueda enfrentar su proceso en libertad y bajo el principio de presunción de inocencia; además, pidió al embajador Johnson mantenerse atento al desarrollo del caso.