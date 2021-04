Hermana de exlíder priista promueve amparo para evitar aprehensión

Tras fallar en su primer intento de obtener la protección de la justicia, Norma Gutiérrez de la Torre promovió un nuevo juicio de amparo para frenar cualquier orden de aprehensión o comparecencia en su contra como parte del caso de su hermano, el exlíder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, buscado por la justicia por explotación sexual.

En esta ocasión, el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal le otorgó la suspensión provisional y le impuso el pago de una garantía de 137 mil 500 pesos para que la medida cautelar surta efecto.

De esta manera, Norma Gutiérrez no podrá ser privada de su libertad, hasta que el juez resuelva sobre la suspensión definitiva, en caso de que el delito no amerite prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, a la mujer se le concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute la comparecencia hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

En marzo pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y cuatro personas más, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa.

Tras conocer las imputaciones, el exdirigente se dio a la fuga y desde el mes pasado es buscado por la Interpol en más de 190 país, luego que, a petición de México, se emitiera ficha roja para su búsqueda y localización por la Policía Internacional.