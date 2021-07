Hermana y cuñado de Juan Collado también tenían cuenta millonaria en Andorra: El País

El diario español El País dice esta mañana que Lucía Collado y Mario Andrade, hermana y cuñado de Juan Ramón Collado, figuraron como titulares de una cuenta en la Banca Privada d ´Andorra (BPA) que ingresó entre 2015 y 2017 un total de 2.87 millones de euros.

"El depósito, abierto en octubre de 2013, se camufló bajo la denominación cifrada 701920-Mayolus, según los documentos a los que ha tenido acceso El País", afirman, en un texto publicado hoy, los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, los mismos que revelaron que el abogado de Enrique Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

Irujo y Gil, periodistas españoles, han revelado durante al menos dos años los depósitos realizados por distintos políticos mexicanos en cuentas de Andorra, cuya banca es investigada por lavar dinero.

"La hermana del afamado abogado y su marido están siendo investigados en el marco de la causa abierta en el Principado europeo contra Collado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Un auto de la Magistrada María Ángeles Moreno sobre operaciones millonarias presuntamente irregulares, incluye a Lucia Collado y Andrade entre las personas y sociedades holandesas y de Hong Kong investigadas. La resolución judicial, de julio de 2019, ordena el embargo de las cuentas bajo sospecha", publica El País.

"Un total de 7.3 fueron a parar a tres cuentas de Juan Ramón Collado en el banco andorrano. La investigación ha destapado supuestos contratos de Team Faith International con Collado y Mario Andrade por los que el primero cobraba, supuestamente, 1,500 dólares por hora y el segundo, 50 mil al trimestre. Para justificar estas transacciones, la BPA aseguraba que la firma hongkonesa recibía fondos de otra compañía que –a su vez- facturaba a cuatro empresas mexicanas de venta de ropa", narran José María Irujo y Joaquín Gil.

Las empresas son: Grupo Corporativo Uror S. A. de C. V, Grupo Rilato, S. A. de C. V., Blick Aus S. A., de C. V. y Loom Textil México S. A., de C. V. Según los investigadores, Andrade y la hermana de Collado usaron este tinglado financiero internacional diseñado por la BPA que simulaba transacciones de comercio textil para ocultar su dinero en el Principado europeo.

"El abogado de Peña Nieto se sirvió también de este esquema presuntamente ficticio de venta de ropa para justificar el cobro de 7.3 millones en Andorra. Informes policiales del país europeo califican esta mecánica como ´fuertemente opaca´", se lee en el diario español.

El cuñado de Collado justificó al departamento de cumplimiento del banco –el órgano que decide si cancela depósitos de clientes sospechosos- que los 2.87 millones que movió en su cuenta procedían de ahorros, nómina, bonus empresariales y beneficios de una sociedad familiar. "En el Know Your Client (KYC), el formulario que deben rellenar los clientes, Andrade escribió que eligió depositar su dinero en ese banco por ´confidencialidad, seguridad y para maximizar rendimientos´. Los analistas del banco definieron en su ficha al cuñado del abogado como ´hombre de confianza de Juan Ramón Collado, cliente VIP del banco´".

"En los documentos de apertura de la cuenta, Lucía Collado se presentó como ama de casa y licenciada en Comunicación. El departamento de cumplimiento catalogó como ´riesgo alto´ la apertura de la cuenta de ambos. La pareja aterrizó en el banco de la mano de Joan Marc Masson, el que fuera primer responsable de BPA en México. Andrade, licenciado en Administración de Empresas, indicó a la BPA que trabajaba desde hace diez años en el bufete de su cuñado, Collado y Asociados, donde cobraba un sueldo mensual de 40,678 dólares y percibió un bonus en 2014 de 81,350 dólares. También, dijo que ingresaba más de 5 mil mensuales por un puesto de director de relaciones gubernamentales de la firma de préstamos Libertad Servicios Financieros y que tenía dos propiedades valoradas en más de tres millones de euros, según documentos internos de la BPA", explican los periodistas.