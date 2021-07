Hermano de AMLO habría recibido trato VIP en aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez

Pío López Obrador, el hermano del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se vio involucrado en una nueva polémica, cuando el periodista Amado Avendaño lo señaló por supuestamente haber recibido un trato preferencial luego del retraso de un vuelo que salía desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Amador relató en un hilo de Twitter su periplo en el Aeropuerto Amado Albino Corzo, de la capital chiapaneca, en el sur del país, luego de que Aeroméxico les avisara que su vuelo se había retrasado y posteriormente, cancelado.

"Trato VIP para Pío, hermano del presidente López Obrador, en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez; tras la cancelación de vuelo 315 de Aeroméxico, desalojaron a los pasajeros de la sala de abordar, excepto a él que lo ´acomodaron´ en el siguiente vuelo 317; los demás, cinco horas de fila", tuiteó Avendaño.

Pío López Obrador, el hermano del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se vio involucrado en una nueva polémica, cuando el periodista Amado Avendaño lo señaló por supuestamente haber recibido un trato preferencial luego del retraso de un vuelo que salía desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Amador relató en un hilo de Twitter su periplo en el Aeropuerto Amado Albino Corzo, de la capital chiapaneca, en el sur del país, luego de que Aeroméxico les avisara que su vuelo se había retrasado y posteriormente, cancelado. "Trato VIP para Pío, hermano del presidente López Obrador, en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez; tras la cancelación de vuelo 315 de Aeroméxico, desalojaron a los pasajeros de la sala de abordar, excepto a él que lo ´acomodaron´ en el siguiente vuelo 317; los demás, cinco horas de fila", tuiteó Avendaño. El comunicador local adjuntó un video donde se puede ver a Pío López Obrador en el mostrador de la aerolínea, platicando con el personal de forma sonriente. Incluso uno de los trabajadores lo toma del hombro con una mano para después darle una palmada en la espalda. El tiempo pasó en el aeropuerto y Avendaño detalló que la aerolínea le pidió a los pasajeros que se formaran en los mostradores "de afuera" de las salas de espera. "Incluso argumentaron que se fue el Internet y que por eso no se podían reprogramar o reasignar pasajeros en otros vuelos. Pero Pío no tuvo ni necesidad de salir", aseguró Avendaño. Luego, el periodista subió un video precisamente de los mostradores donde se realiza el check-in, donde varias docenas de personas se encontraban formadas. "El desmadre que ven ustedes aquí tiene que ver con el retraso del vuelo, la cancelación del vuelo de Aeroméxico", explicó Avendaño, adjuntando un video de las filas que abarcaban todo lo ancho de la terminal. "Mandaron a la gente para afuera y se juntó con el siguiente vuelo, que se retrasó también, y la única solución, les dijeron, es ´fórmense´, y ahí esta la gente formada. Pero no hay ninguna solución, no nos dicen ´sí´ o ´no´, o qué va a pasar, nada", se quejó el periodista. En un último mensaje, Avendaño publicó un nuevo video, en esta ocasión desde arriba del avión. "Finalmente, 10 horas después de estar varados en el Aeropuerto Ángel Albino Corzo, de Tuxtla Gutiérrez, ahí vamos de salida. Se supone que ya arreglaron el avión, ahí vamos, saludos a los que se adelantaron", dijo, en referencia a Pío López Obrador. En una entrevista con el diario Reforma, Avendaño detalló que el hermano del Presidente mexicano nunca tuvo que esperar como el resto de pasajeros. "A nosotros nos pusieron a hacer fila como cinco horas en el mostrador y él nunca salió. Entonces especulé y me acerqué al empleado de Aeroméxico con el que estaba hablando y le dije ´¿oiga, y el licenciado Pío sí se pudo ir?´ Y me dijo: ´sí, lo adelantamos en el vuelo que seguía´. Me lo confirmó alguien de Aeroméxico", expresó. Sin embargo, el mismo diario mexicano señaló que un vocero de Aeroméxico rechazó haberle dado trato preferencial a alguien. "El video publicado y ningún otro podría mostrar algo contrario a lo declarado. No hubo tratos preferenciales", destacó el vocero a Reforma. Por último, Avendaño le indicó a Reforma que el vuelo en el que acomodaron a Pío López Obrador salió a las 12:10 horas (tiempo local) de este miércoles, y el del resto de pasajeros salió recién a las 18:15 horas. La empresa les pagó la comida, finalizó Avendaño. Pío López Obrador fue uno de los dos hermanos del Presidente López Obrador que apareció en videos revelados en agosto de 2020 por el periodista Carlos Loret de Mola en su programa del medio digital LatinUs. Pío aparece recibiendo dinero en un sobre en dos ocasiones distintas por parte de David León Romero, supuestamente para la campaña presidencial de 2018.