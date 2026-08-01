Hermano de El Mencho se declara culpable

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WASHINGTON.- Un hombre cuyo difunto hermano encabezó uno de los cárteles de la droga más poderosos y violentos de México se declaró culpable el viernes ante un tribunal de Washington de conspirar para traficar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

Antonio Oseguera Cervantes trabajó para cárteles junto con su hermano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el capo conocido como "El Mencho", quien fue abatido por el Ejército mexicano en febrero, según fiscales federales de EU.

El Mencho cofundó y dirigió el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El año pasado, el gobierno de Estados Unidos designó al CJNG y otros cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años y originario de Michoacán, México, podría ser sentenciado a una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión. La jueza federal de distrito Beryl Howell tiene previsto dictar sentencia el 13 de noviembre.

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Además del cargo de conspiración, Oseguera Cervantes también se declaró culpable de poseer un arma de fuego para facilitar una conspiración de tráfico de drogas.

Oseguera Cervantes fue trasladado de México a Estados Unidos en febrero de 2025 para ser procesado.