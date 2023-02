Hermosillo obtiene Récord por la carne asada más grande del mundo

A-AA+

HERMOSILLO, Son., febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Hermosillo, Sonora, logró el Récord Guinness por la Carne Asada Más Grande del Mundo, con la participación de 2 mil 182 parrilleros que asaron de forma simultánea 5 toneladas de carne.

En un ambiente de fiesta y camarería, participaron como parrilleros el gobernador Alfonso Durazo Montaño acompañado por Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo de México, así como el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán.

Susana Reyes fue la adjudicadora del Récord Guinness, marca que es una fuente de inspiración para cualquier persona alrededor del mundo, en la que se busca que el mundo sea un lugar más interesante y positivo.

"¡Si se pudo! Es un honor certificar a Hermosillo como Capital de la Carne Asada y a Sonora como entidad productora de la mejor carne de México", dijo el gobernador Alfonso Durazo.

"Ya se ha dicho, pero lo voy a repetir: esto es posible gracias a la suma de esfuerzos, de manera particular de ustedes, de nuestra gente que, sumando su esfuerzo, lo hizo posible. Pero también el gobierno municipal, el gobierno del estado y, por supuesto, el gobierno federal".

"Hay que conservarlo. Leía por ahí que para qué perdemos el tiempo en este tipo de retos. Este reto nos da significado a nivel internacional como capital de la carne asada".

Comentó que es un tractivo turístico que genera turismo, y el turismo genera bienestar, porque no hay actividad económica que democratice más el ingreso que el turismo.

El gobernador Alfonso Durazo puntualizó que, además, la carne asada es una tradición, forma parte de la identidad y orgullo de las y los sonorenses, por lo que el récord es un reconocimiento a las costumbres y gastronomía de la región.

Reiteró que este tipo de acciones fortalecen la actividad turística, al hacer de un platillo regional objeto de admiración a nivel global, por lo que destacó la participación de las y los parrilleros que asaron simultáneamente un total de cinco toneladas de carne.

"Es un honor ser parte de este evento que certifica a nivel internacional a Hermosillo como Ciudad Capital de la Carne Asada. Pero también a nuestro estado como entidad de nuestro país productora de la mejor carne de México, que nos ha distinguido históricamente y que, con este récord, nos ratificamos", afirmó.

Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, expresó que como presidente municipal, se siento honrado por esta distinción que recibe la ciudad al consagrase como la capital del mundo de la carne asada.

"Esto muestra mucho de lo que se puede lograr cuando se trabaja en equipo. No hay imposibles, somos testigos de que, cuando se quiere, se puede", expresó.

Lo recaudado por esta actividad se destinará a apoyar a atletas sonorenses, por medio de la Fundación Sonorense de Apoyo a Atletas de Alto Rendimiento (Fusadar); así mismo, más de mil 200 kilos de carne asada se destinarán al Banco de Alimentos.

Los récords de la carne asada. Dalisa, Canadá, es la ciudad que tenía el Récord Guinness, con 914 parrilleros asando de forma simultánea, el cual ostentaba desde 2022.

A Hermosillo, Sonora, se le conoce como "La Capital de la Carne Asada", ya que anteriormente ostentó dos récords mundiales por este tema:

El 2005 logró el Récord Guinness por "La carne asada más grande del mundo", con una parrilla de mil 100 metros de largo, mil 800 parrilleros y más de siete mil kilos de carne asada.

En 2015 obtuvo Récord Guinness por "La ración de tacos más grande del mundo", donde se asaron mil 166 kilos de carne para un total de 22 mil tacos, para lo que se requirieron mil 500 asadores.