Hidalgo oficializa medidas restrictivas ante rebrote de Covid-19

Con 67 de 84 municipios en semáforo rojo, el gobierno estatal de Hidalgo publicó en el Periódico Oficial del estado de Hidalgo (POEH) las medidas restrictivas que entraron en función desde el martes para cortar la cadena de transmisión del Covid-19, entre las que destaca el cierre de establecimientos comerciales a las 18:00 horas y el uso obligatorio del cubrebocas.

Se informó que no hay condiciones para que se mantengan actividades no esenciales.

En medio de un rebrote de Covid-19, el corte del martes en reportó 388 nuevos casos positivos en 24 horas y un acumulado 21 mil 216 casos de Covid-19 confirmados y tres mil 73 defunciones desde que comenzó la pandemia.

Ante ello, se pusieron en marcha acciones restrictivas en 11 municipios con un alto grado de contagio:

Pachuca

Mineral de la Reforma

Mineral del Monte

Tizayuca

Tulancingo

Actopan

Apan

Tepeapulco

Tepeji

Villa de Tezontepec



En esas demarcaciones se aplica el programa Hoy No Circula Sanitario, que prohíbe la circulación de vehículos un día a la semana y, de acuerdo a la terminación de la matrícula, un fin de semana. Además, se estableció que sólo podrán viajar dos personas en por vehículo y que establecimientos comerciales, tiendas de conveniencia y tianguis deberán cerrar a las 6 de la tarde.

Los balnearios y parques acuáticos se mantendrán cerrados, lo mismo que bares, cantinas y cines. No se podrán realizar eventos al aire libre y los casinos y boliches no podrán tener actividad.

Se suspenden las actividades en los pueblos mágicos de Huasca, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Huasca, Huichapan, Tecozautla, Zempoala y Villa de Tezontepec.

Se informó que no existen condiciones sanitarias para continuar con las actividades no esenciales por el contagio acelerado y la ocupación de los hospitales, que impide a las instituciones médicas dar respuesta efectiva para proteger a la población.