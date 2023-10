Hijo de AMLO agradece palabras de su papá en la "mañanera"

Al manifestar que "Es un honor ser hijo de López Obrador. Te quiero mucho",

, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció las palabras de su padre, quien este viernes en Palacio Nacional afirmó que sus hijos "eran muy buenos" y a quienes les agradeció porque para perjudicarlo, sus opositores "les pegan cada vez que pueden".En su cuenta de "X", antes Twitter, López Beltrán manifestó que le enorgullece saber que su padre valora y reconoce el camino que lleva él y sus hermanos.Señaló que a pesar de los desafíos "tu amor, guía y confianza me fortalecen", y que su apoyo ha sido esencial para él."Gracias por tus palabras el día de hoy. Me enorgullece saber que valoras y reconoces el camino que llevamos. A pesar de los desafíos, tu amor, guía y confianza me fortalecen. Estoy agradecido por el cariño que nos das y por la sabiduría que nos inculcas sobre la relevancia de forjar nuestra propia identidad."Tu apoyo ha sido esencial para mí, basado en integridad y determinación. Gracias por ser como eres. Es un honor ser hijo de @lopezobrador_. Te quiero mucho", escribió en la red social.La mañana de este viernes, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reveló que tiene el compromiso con sus tres hijos mayores -José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán- de que mientras él esté en activo en la política "ningún cargo para ellos" y manifestó que sus tres hijos mayores, así como el menor, Jesús Ernesto, son muy buenos hijos."¿Son buenos hijos?", se le preguntó en Palacio Nacional."Muy buenos, muy buenos los tres y Jesús, que es por el que respondo de manera directa porque es menor de edad, los otros tres ya están grandes. Pero sí ayuda mucho la familia en el sentido de que no abusen, de que no se extralimiten", dijo.