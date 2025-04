Lady Gaga y su impactante concierto en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- No, no era un concierto de Metallica ni de Judas Priest, aunque la escena en los alrededores del Foro GNP Seguros podría haberlo sugerido. La noche estaba teñida de negro, cuero, estoperoles y paliacates amarrados en la cabeza. Pero esta vez, la cita era con Lady Gaga.

Se trata de su primer concierto en la Ciudad de México en 13 años. Aunque el espectáculo Viva la Mayhem prometía una estética más oscura, algunos fans decidieron rendir homenaje a todas las etapas de su carrera. Cada outfit contaba una historia distinta: desde el glam futurista de "Bad Romance" hasta los aires de rebeldía teatral de "Abracadabra".

Dulce Mariana lo resumió mientras ajustaba su diadema plateada inspirada en el Orbit Head Piece: "Desde que salieron los boletos, andaba viendo todas sus eras para ver qué estilo podía copiar... Me basé en Bad Romance y fue todo DIY. Me tardé una noche y una tarde enteras".

Los little monsters no llegaron sólo a ver un concierto. Llegaron a ser parte de una celebración. Para muchos, Gaga no es sólo una cantante: es una voz que marcó generaciones: una figura de resistencia.

"Me enseñó que ser señalado por algo como ser trans no debería ser considerado malo", dice Carlos, asiente del concierto.

Algunos de los que hacían fila para entrar al lugar recordaban cómo descubrieron a Gaga. Para Dulce Mariana fue inmediato: "Escuché Poker Face y dije: 'El universo LGBT es para mí'. Conecté al instante". Para Edwin Peralta, su vínculo fue más allá de la música: "Cuando supe que al inicio de su carrera ella era su propia mánager y fingía ser otra persona para conseguir shows... eso me enseñó que confiar en ti mismo puede cambiarlo todo".

Edwin, vestido de blanco, había preparado un look que combinaba referencias de Abracadabra y de su propia interpretación de "un fantasma de la pista de baile". Un amigo diseñador lo ayudó a ensamblarlo con piezas compradas y otras hechas a mano.

Mientras tanto, otros asistentes repasaban mentalmente los mensajes que Gaga les había dejado a lo largo de los años. No eran discursos memorizados, eran gestos, actitudes, respuestas indirectas a los ataques. "Creo que su mayor mensaje fue nunca salir a negar nada cuando la señalaron por ser trans. Eso me marcó", compartió uno de ellos. "Porque en vez de desmentirlo, defendió la inclusión" explica Carlos.

Este concierto no es parte de su The Mayhem Ball Tour que recorrerá Las Vegas, Nueva York, París y otras ciudades. Viva la Mayhem en México tiene su propia identidad: un reencuentro íntimo después de más de una década, una oportunidad de saldar una deuda pendiente entre Gaga y su público mexicano.

Las conversaciones giraban en torno a las canciones favoritas: "Bad Romance", "Judas", "911"—. Mientras tanto, imágenes de Santa Lady Gaga, fotos, playeras, bolsas y coronas se venden fuera del recinto para quienes buscan completar su outfit.