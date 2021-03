Hijo y el yerno de Roberto Madrazo financian Latinus, confirma el ex candidato del PRI

Roberto Madrazo Pintado, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012, confirmó esta mañana que su hijo y su yerno participan en Latinus, aunque dijo que él "directamente no".

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Madrazo, uno de los adversaros más notorios de Andrés Manuel López Obrador desde hace décadas, dijo que hace tiempo que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola están en esa plataforma.

Ciro Gómez Leyva lo invitó esta mañana al estudio. "Algo se escribe hoy, las versiones de que tú eres el dueño y quien financia un proyecto que ha sido muy exitoso, que es el proyecto de Latinus, Roberto".

El reportaje de Álvaro Delgado Gómez que publica hoy SinEmbargo.mx no menciona que Madrazo Pintado sea el dueño. Dice, textual: "Detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al secretario privado del Gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco".

El texto agrega: "Se trata de una relación de política y negocios que involucra a empresas propiedad de Madrazo Rojas y Nickin Gaxiola –quienes han obtenido millonarios contratos del Gobierno de Michoacán– y que financia a Latinus. Pero que éste no lo ha declarado al fisco, según investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)".

Roberto Madrazo le responde a Gómez Leyva: "Efectivamente, como tú decías, cómo podemos convocar que la gente se mueva, yo creo que con ese tipo de acciones, generar reflexión, generar debate, abrir espacios como estos donde se pude desnudar lo que el Presidente hace en as mañeras para no tocar las realidades que el país vive, los problemas que el país enfrenta".

"Vemos un Presidente que no tiene conocimientos, convertido en un agitador social. Él ataca y con sus medios, conexiones, y sus subordinados para atacar. Y el ataque a Latinus lo esperábamos. se veía venir, que atacaría a Alexis, mi yerno, a Federico, mi hijo, por estar trabajando en este esfuerzo, algunos de manera directa".

Gómez Leyva agrega: "Son ellos dos los que dirigen el proyecto".

Madrazo afirma: "Básicamente, junto con otro equipo. Tienen ya tiempo haciéndolo de manera exitosa".

–Porque ves que dicen: cuáles son las manos oscuras que mueven Latinus. En el medio lo sabemos de hace mucho tiempo –dice el periodista.

–No es algo oculto –dice el político tabasqueño–. Es algo que se conoce. Han hecho uso de esta libertad de crítica, de expresión, para poder señalar los temas centrales de la crisis en la que estamos.

–¿No los han intimidado, Roberto?

–No, hasta ahora no. Pero no estamos exentos de que esto pueda pasar y que pueda generar un enojo en el Presidente.

–Nada más para cerrar lo de Latinus: ¿Cómo te sientes tú? Me imagino que tú formas de un consejo asesor.

–No, fíjate que no. No estoy involucrado con ello. No directamente. Básicamente ellos están impulsando el proyecto de diversas tomas, un proyecto que busca recrear cosas para el debate.

Álvaro Delgado Gómez, autor de la investigación publicada en SinEmbargo, agrega en su texto:

"Latinus es una plataforma de información ajena a grupos políticos y tiene claros sus derechos y sus responsabilidades en un régimen democrático que reconocemos en México", aseguró este medio, en junio de 2020, pero una cadena de hechos acredita que falta a la verdad".

"Hace quince meses, el 7 de enero de 2020, Loret de Mola anunció el lanzamiento del medio digital Latinus. ´¡Estoy muy emocionado y nervioso!´, dijo. Pronto se sumaron la actriz Galilea Montijo; el exfutbolista Luis García y Trujillo, creador del payaso ´Brozo´, cuyos contratos fueron firmados por la empresa BCG Limited Consulting, S.A. de C.V", dice la investigación.

Esta empresa fue fundada en 2017 por Christian González Guadarrama y Adrián Escobar y Vega, hermano del Diputado federal Arturo Escobar y Vega, uno de los principales dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del que "Pico" Madrazo Rojas, hijo del excandidato presidencial priista, fue Diputado y dirigente estatal en Tabasco.

Pero Adrián Escobar y Vega niega toda asociación con Latinus. Afirma que, en 2019, le vendió sus acciones a su socio González Guadarrama, actual director de esa plataforma. Asegura que uno de los operadores es Miguel Alonso Olamendi, exsecretario particular del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.