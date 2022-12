Hilario Topete presenta renuncia como director de la ENAH

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- Hilario Topete director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), presentó su renuncia, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La renuncia de Topete tiene fecha al 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, acordó con el titular del INAH, Diego Prieto, que surtirá efecto a partir del 15 de enero de 2023, para gestionar el proceso de selección de su sucesor.

Este proceso consiste en que "el todavía titular de la ENAH, en el uso de sus facultades y atribuciones, convoque al Consejo Técnico de la escuela a un diálogo con el titular del INAH para presentar su propuesta para encabezar la escuela de manera interina y adelantar el proceso de auscultación para elegir a la persona que habrá de dirigir a la ENAH, de acuerdo con su reglamento", explicó el INAH y la Secretaría de Cultura en un comunicado de prensa.

El director del INAH agradeció la labor de Topete y dijo que continuará colaborando y sumando esfuerzos por el mejoramiento de la infraestructura de la escuela y la consecución de mejores condiciones para su comunidad académica. Desde el año 2020 se hizo pública la precariedad que atraviesa la ENAH. La problemática cobró fuerza desde el inicio de 2021, porque se pidió que "a partir del uno de enero no deberá convocarse a laborar a ninguna persona que haya estado contratada como personal eventual al 31 de diciembre del 2021, en tanto su eventual contratación no haya sido aprobada por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos".

Al respecto, Hilario Topete, director de la ENAH, envió una misiva al director del INAH, en la que alertó de las posibles afectaciones que habría si no se contrataba a ese personal, y aunque las autoridades indicaron que la problemática fue atendida a través de contratos temporales de tres meses, la comunidad de esa institución señaló que esa acción no resuelve la situación, pues enfrentan serios problemas como la falta de inversión en infraestructura.