HISTORIA DE LAS AVES

Las aves descienden de una familia de dinosaurios bípedos que vivían hace unos150 millones de años. Los terópodos, que incluyen al Tiranosaurio rex y los velociraptors de las películas. El parentesco se ve: patas con escamas, mirada fijas y severa de ojos redondos, huesos ligeros, plumas fibrosas. Si, la mayoría de los dinosaurios estaban cubiertos por un suave plumón de colores para conservar su temperatura, luego se convertiría en plumas rígidas; los feroces tiranosaurios eran grandes pollos de colores, las películas nunca pusieron eso porque nadie iba a aterrorizarse de un dinosaurio rosa y amarillo. Las primeras aves eran pequeñas, tenían dientes, garras en las alas para trepar y una larga cola emplumada. Se lanzaban desde la altura planeando como ardillas voladoras.

La Tierra en la era Mesozoica era un gran bosque tropical, con una fauna reptiliana diversa y extraordinaria, hasta que hace 66 millones de años un asteroide del tamaño de una montaña cayo en la antigua costa de Yucatán. Libero una energía equivalente a un millón de bombas atómicas; la colosal bola de fuego vaporizo todo a cientos kilómetros, siguieron tsunamis y terremotos gigantes y los pedazos ardientes del meteoro ocasionaron incendios forestales por todo el mundo. Negras cenizas se elevaron kilómetros ocultando al sol en una larga fría noche que duró meses y acabo con todas las plantas y plancton. Murieron los herbívoros que habían sobrevivido al choque del asteroide; los sistemas ecológicos colapsaron extinguiendo al 75% de todas las impresionantes especies. La era de los dinosaurios llegaba a su fin.

Cuando se asentó el polvo, nuestros pequeños antepasados mamíferos nocturnos, salieron de sus madrigueras y algunas aves que habían quedado volaron buscando semillas entre las cenizas. Con lluvia y tiempo, la ecología se recuperó lentamente. La evolución daría lugar a miles de nuevas especies de mamíferos que ocuparían los nichos ecológicos de los desaparecidos dinosaurios... y sus parientes aviares, volarían dispersándose y evolucionando en las más de 10,000 especies actuales. Cuando observamos un pájaro estamos viendo un dinosaurio sobreviviente del meteoro de Chicxulub. Toda ave debe respetarse, ellos como nosotros somos un milagro de millones de generaciones de valientes antepasados abnegados padres sucesivos.

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? Representación de las especies evolucionadas a lo largo de millones de generaciones de Dinosaurios Terópodos; y siguen evolucionando aún.

? El enorme asteroide cayó cerca del actual Chicxulub, al norte de Yucatán, la onda sísmica del impacto agrieto la roca caliza, facilitando la posterior formación de cenotes en la región.

En los países desarrollados existen grupos y asociaciones de naturalistas observadores de aves; en San Luis Potosí, deberíamos tratar de conocerlas y entenderlas mejor. Nuestros parques son refugio de muchas, las universidades e instituciones encargadas de su protección deben hacer campañas de este nuestro patrimonio faunístico y ecológico. Para conocer un poco a las aves recomiendo el canal de YouTube: Cienciadepajaros.

? Famoso fósil de Arqueopterix. El "eslabón perdido" ave/reptil de hace 150 millones de años. Se observan sus dientes, garras en las alas y plumas alrededor de su cuerpo y cola.

Buscando información faunística, no encontramos ninguna publicación o tríptico reciente sobre las aves de México o de nuestro estado. Investigaremos más y próximamente publicaremos un pequeño catálogo de las aves que esta primavera pueden observarse en la Ciudad.

¿Por qué quieren que nuestras aves pasen ignoradas, desapercibidas? Tal vez porque el observar la naturaleza es gratis y no se puede lucrar con ella como espectáculo. Nuestras aves urbanas son vilmente calumniadas y despreciadas. Las instituciones y autoridades que deben protegerlas por ley, dejan que sean eliminadas o atrapadas para su venta. Se venden resorteras en mercados o tianguis y rifles de aire para cazarlas en los supermercados. Las aves no trasmiten enfermedades, es una calumnia difundida por fumigadores o empresas de control de plagas. Así, acosadas por un público sin cultura biológica, ante la indiferencia cómplice por parte de autoridades las pobres aves resisten, sobreviviendo y cuidando a sus polluelos. Cada día vuelan de sus improvisados refugios en los bajo puentes y árboles, buscando alimento y agua en nuestro quemante desierto urbano de tráfico, cemento y asfalto...evitando coches, pisotones de los transeúntes y depredación de todo tipo.

Para observarlas de cerca y aprender su comportamiento, podemos apoyarlas colocándoles comida, en un lugar alto donde no lleguen gatos o perros. Granos o arroz seria excelente, (ellas no pueden masticar) pan o tortillas frías trituradas en pedacitos por unos 5 segundos en licuadora dan el tamaño apropiado de un arroz; un trastecito con agua las atrae. Con una foto del celular las pueden identificar en el sitio: Naturalista.com

Disfrute de la belleza de sus colores, observe su comportamiento grupal y vocalizaciones, es una muy buena actividad ecológica, y educativa para compartir disfrutando en familia.

No deje que poden los árboles en primavera, además que necesitamos de su sombra y oxígeno, pueden tener nidos. Exijamos acciones a PROFEPA, SEMARNAT, municipio o a quien corresponda trípticos, catálogos e información de los animalitos silvestres de la región, es nuestro patrimonio faunístico que deben proteger por ley. Jóvenes y niños lo necesitan. Recordemos que en la Plaza de Armas tenemos una estatua del Señor de la Palomas quien amaba estas nobles aves urbanas.

? Conguitas grises, de ruidoso vuelo que se parece al de una serpiente cascabel. Abajo, Aliblanca pobladora del desierto del altiplano.

Golondrina albañil que hace su nido de barro. Gorriones pequeños pero veloces. Mosqueros, el macho de color rojo, que nos protegen eliminando moscos mejor que los fumigadores. El negro Zanate que toma un jardín como territorio y se alimenta de bichos entre la hierba.