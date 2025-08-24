Histórica sentencia de 293 años para José Luis 'L' en México

Ciudad de México, 24 ago (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) del estado de Tamaulipas, obtuvo de un juez una sentencia de 293 años de prisión contra José Luis ´L´ por participar en los delitos de privación de la libertad y de la vida de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia.

En un comunicado adjunto, la FGR precisó este domingo que en marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos (centro de México), "diversos individuos armados, entre ellos el hoy sentenciado e integrantes de una organización criminal, privaron de la libertad a siete personas".

Y agregó que "el mismo día, en la colonia Villas del Descanso, también en Jiutepec, los delincuentes privaron de la vida a las víctimas para posteriormente trasladarlas a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, de dicha entidad".

Esta sentencia también dicta una condena de 293 años de prisión y una multa de 530.386 pesos (unos 28.517 dólares) a José Luis ´L´, alias El Jabón, "por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas".

Tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia, su padre, Javier Sicilia, lideró ese mismo 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), una de las primeras plataformas que avivaron en México la lucha en contra de la violencia provocada por el crimen organizado y la omisión del Estado en estos delitos.

Sicilia ha estado involucrado en decenas de protestas y caravanas por la paz que tuvieron eco en la Ciudad de México y los estados de Oaxaca y Chiapas.