¡SE CASA!

¡SE CASA!

¡SE CASA!

LO DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A

Gabriel Espinosa Valle e Isabel Castillo unirán sus vidas por medio del sacramento del matrimonio.

Con éste motivo, la familia y amigos del futuro novio lo despidieron de la soltería que en unos días dejará, en una agradable comida.

Su papá Gabriel Espinosa Abaroa fue anfitrión, por lo que realizó los preparativos necesarios, a fin de que su hijo pasara una agradable tarde, al igual que los invitados.

A la estupenda celebración se sumó el papá de la futura novia Federico Castillo Vera.

Al igual, tíos, primos y amigos cercanos de Gabriel, quienes lo felicitaron y expresaron sus mejores deseos de prosperidad en su matrimonio.

En el encuentro prevaleció el entusiasmo y la alegría por este especial acontecimiento en la vida de Gabriel, quien está feliz.

Eso sí, ¡qué bien la pasaron!

