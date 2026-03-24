Hogares pobres sufren mayores afectaciones a la salud mental

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Aunque los

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, acceso a internet y, persiste unaque se manifiesta en, debilitamiento del tejido social y una, de acuerdo con un estudio publicado en Frontiers in Public Health.El artículo, elaborado por, del(EQUDE) de la; Mónica Ancira, del Observatorio Materno Infantil de la Ibero, y Araceli Ramírez, del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, identifica la coexistencia de avances materiales y condiciones persistentes que limitan elEntre los avances se documentaen los hogares y disponibilidad decomo agua, electricidad y drenaje. Sin embargo, el estudio señala que estas mejoras no eliminan factores estructurales que afectan la vida cotidiana.Las y los autores detallan que lapara la vida personal está asociada a, traslados largos y, lo que reduce las posibilidades de descanso, convivencia y autocuidado. A ello se suma el limitado acceso a actividades culturales y recreativas, así como un debilitamiento del tejido social, reflejado en menor participación comunitaria, menor confianza interpersonal y menosEl análisis también documenta, comoderivados de la presión económica y la. Asimismo, identifica una, particularmente en mujeres, que combinancony de cuidado sin apoyo suficiente.De acuerdo con el estudio, estas condiciones evidencian que elno depende únicamente de la disponibilidad de recursos materiales, sino también del, lay las redes sociales.El artículo plantea que aunque lashan incidido en, persiste el desafío de atenderque reproducen la desigualdad. En este sentido, incorpora una perspectiva integral delque incluye el uso del tiempo, la salud emocional y las relaciones sociales, aspectos que pueden generar experiencias diferenciadas incluso entre hogares con condiciones materiales similares.También advierte que la organización cotidiana de los hogares está marcada por la, especialmente cuando else combina cony de cuidado no remuneradas, lo que limita la planeación, el descanso y la participación en actividades comunitarias.Señala que lareduce las oportunidades de interacción, apoyo mutuo y construcción de confianza, debilitando redes que han funcionado como mecanismos de resiliencia frente a situaciones adversas, con lo que laaporta evidencia sobre dimensiones delque permanecen fuera de las mediciones tradicionales de la pobreza.