Hombre se quita la vida tras matar a su hija de 4 años en Jalisco

GUADALAJARA, Jal., diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Tras matar a tiros a su hija de cuatro años y lesionar a su hijo de seis, un hombre se quitó la vida en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco.

La Fiscalía del Estado informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, reportados alrededor de las 8:55 horas de este lunes en la calle Aldama, en la colonia Resolana.

Al lugar acudieron policías municipales de Villa Corona, quienes encontraron a los menores en el interior de una vivienda y dieron aviso a los paramédicos.

De acuerdo a las indagatorias, se logró saber que los menores se encontraban en la finca, hasta donde llegó su padre y al entrar por la fuerza con un arma de fuego les realizó varios disparos y después se privó de la vida con la misma arma.

Al llegar, los paramédicos confirmaron el deceso de la niña y del agresor, mientras que el niño fue llevado lesionado a recibir atención médica.

Señales de aviso y cómo prevenir

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

· Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

· Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

· Hablar de ser una carga para otras personas

· Aumentar el uso del alcohol o las drogas

· Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

· Dormir muy poco o demasiado

· Aislarse o sentirse aislado

· Exhibir ira o hablar de vengarse

· Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.