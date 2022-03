Hombres armados asaltan en Ecatepec a diputado morenista de Edomex

ECATEPEC, Méx., marzo 28 (EL UNIVERSAL).- A unas cuadras del palacio municipal fue asaltado por dos hombres armados el diputado local morenista, Faustino de la Cruz Pérez, quien fue amagado con una pistola para despojarlo de sus pertenencias.

Fue el propio legislador por el Distrito 21 de Ecatepec quien dio a conocer que fue víctima de la delincuencia en el centro de San Cristóbal.

"Amig@s, Lamento informarles que acabo de ser víctima de la delincuencia, sufrí un asalto con violencia, me encuentro bien, lo que se llevaron fue material, me duele ver que parte de la juventud en Ecatepec no encuentra el cauce para su desarrollo y crecimiento personal!!. No descansaremos hasta que nuestra realidad sea diferente. Hasta la Victoria Siempre!!", escribió en su cuenta personal de Facebook.

El atraco se registró después de las 14:30 horas en la calle Juárez Norte, en la que caminaba el congresista del Estado de México.

Dos sujetos que viajaban en una motocicleta fueron los que lo siguieron, uno de ellos caminó detrás de él y el otro manejaba la motocicleta. Metros adelante lo interceptaron, lo encañonaron y lo obligaron a que les diera su cartera y dos teléfonos celulares que llevaba consigo.

También entregó las llaves de su vehículo, pero las arrojaron para que no los siguiera. Luego huyeron por las calles del primer cuadro de Ecatepec en la misma motocicleta.

En un video se observa que el diputado local caminando solo por la calle y luego se aprecia en las imágenes a los dos sujetos, uno en la moto con casco y el otro a pie también con caso, quienes se dirigen hacia donde iba Faustino de la Cruz.

Las imágenes de los dos sospechosos ya están en poder de la policía local y se realizó un operativo de búsqueda para tratar de localizarlos y arrestarlos, informó el gobierno municipal.